El invierno está a punto de llegar pero ello no impide que las famosas hayan aprovechado el año y los días calurosos luciendo destapados outfits desafiando el frío, como Carolina Miranda, quien en shortcito y encaje se robó todas las miradas.

La protagonista de “¿Quién mató a Sara?”, serie de Netflix que acaba de grabar su tercera temporada, acaparó reflectores con uno de sus looks más aplaudidos de este 2021, cuando posó con un mini short rojo con blanco y crop top de encaje, luciendo sus espectaculares piernas ante sus fans.

Para Carolina Miranda, este año ha sido grandioso en el plano profesional, mientras que su popularidad en redes ha crecido mucho tras interpretar a Elisa Lazcano y en una de sus tantas publicaciones así fue como consintió a sus fans, desafiando el frío y modelando en shortcito y encaje. ¡Todo un sueño!

Desde su perfil de Instagram donde la actriz mexicana compartió una postal en la que adopta una postura muy seductora sentada en un sillón y pregunta directamente a su 1.2 millones de seguidores por algo muy íntimo: “¡¿Y si me cuentas tus secretos?!”.

La protagonista de “Malverde: El Santo Patrón” posaba sentada con las piernas cruzadas y presumiendo pierna con un shortcito rojo con blanco, mientras que en la parte superior destacaba su escote con un crop top de encaje blanco, con hombros descubiertos y holgadas mangas del mismo material.

Carolina Miranda sostenía en una de sus manos una copa mientras con la otra posaba sus dedos sobre sus labios, haciendo más sexy la postal y arrebatando suspiros entre sus seguidores, quienes no pudieron evitarlo y le contaron sus secretos sin pensarlo.

“¡Ay, Dios mío!”, “¡¡Siempre la más guapa de todas!! ¡¡Love you, mi Carito!!!”, “Mi secreto es que te amoo”, “Sólo si tú me dices los tuyos”, “Que te quiero mucho, mi Carolina, pero shhh, no le digas a nadie. ¡Qué Diosa te ves!”, “Todo lo que quieras. La sensualidad personificada”, “Qué alguien explique por qué esta chulada de mujer es la más bella de México”, “Eres un bombón”, fueron algunas de las reacciones de los fans de la actriz en redes.

En los últimos días, Carolina Miranda dio a conocer que finalizó con las grabaciones de la tercera temporada de “¿Quién mató a Sara?”, una serie en la que dio vida a Elisa Lazcano, obteniendo un gran éxito mundial pues la producción se ha posicionado en lo más visto de Netflix en más de 30 países.

La actriz también participó este año en la serie de Telemundo “Malverde: El Santo Patrón”, donde llevó el rol estelar junto con Pedro Fernández, y su nombre suena ya para un proyecto en 2022: “La mujer del Diablo”, al lado de José Ron.

