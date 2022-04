En shorcito y en blusa de top, Vanessa Guzmán presume que es más femenina que muchas

Desde que Vanessa Guzmán decidió cambiar su estilo de vida por completo y meterse de lleno a lo que es el mundo del fisiculturismo, discuplina que le ha traído muchas cosas buenas pero también malas, pues debido a que su cuerpo y rostro ha cambiado es que a la famosa le ha costado un sinfín de críticas como que perdió lo feminina, por lo que en una reciente publicación la artista demostró que es más femenina que muchas.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la protagonista de Soltero con Hijas posó con un diminuto shorcito y en blusita de top, outfit con el que dejó a la vista su torneada figura pero que sobre todo puso un alto a quienes le dicen que "perdió lo femenina".

"El resultado de un entrenamiento de ALTO RENDIMIENTO, (término que aplica sólo para gente que compite) conlleva a el exceso de pérdida de grasa, con fines de competencia que bien llevado a cabo te deja ver verdaderas transformaciones a tu cuerpo y todo cambia!! Sí hasta las facciones, para todos aquellos que critican, opinan o se justifican pero al final están muy pendientes de mí", escribió Guzmán junto a la publicación.

Como era de esperarse, la publicación de Vanessa Guzmán hizo reaccionar rápidamente a sus seguidores e incluso sus haters se hicieron presentes.

"Campeona!! Ya quisieran muchos tener tu disciplina y constancia", "Te ves hermosa .. Solo los atletas podemos comprender y ver la belleza de este proceso..", "Solo los que hemos estado en una tarima sabemos lo que tú sientes ánimo guerrera eres grande", "No es concurso de belleza es de fisicoculturismo no confundan gimnasia con magnesia y no deberían de seguirte", "Mis respetos para ti !!! Se necesita de una disciplina increíble y un arduo y excelente trabajo", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Cabe mencionar que tras ser el blanco de críticas, recientemente Vanessa Guzmán enfrentó a sus detractores a través de su cuenta de Twitter.

“DIOS MÍO! Como si fuera la única que baja mucho de peso y al comer se le inflen los “cachetes” ... y las mejillas también , de verdad me sorprende tanto escándalo por bajar de peso COMO REQUERIMIENTO DE COMPETENCIA. Sinónimo de que en nuestro país la OBESIDAD es justificable”, señaló la famosa.

Y para acabar con las críticas, Vanessa Guzmán nuevamente retomó de nuevo la cuenta de Twitter y manifestó: “ENTIÉNDASE: soy actriz hace 25 años, soy atleta profesional IFBBPRO ATHLETE, soy entrenadora certificada y avalada en MEXICO Y USA, si mañana quiero regresar a jugar tenis, también lo haré y buscaré ser la mejor, pero si tengo que hacer un personaje “gorda” lo haré dignamente”, escribió.

