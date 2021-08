En sexy pijama de seda, Fabiola Guajardo pregunta quién es la más bella

Cansada de derrochar su belleza por todos lados, Fabiola Guajardo se tomó un respiro y dejó los bikinis a un lado para ponerse una sexy pijama de seda, con la cual volvió locos a sus fans, demostrando que no en la prenda, sino cómo y quién la luce.

Con sus dotes de modelo, la guapa actriz de televisión presumió sus piernas y su estilizada figura con un delicado conjunto de camiseta y short, mientras se paraba frente al espejo y preguntaba quién es la más bella, emulando a la reina malvada del cuento de Blanca Nieves.

A diferencia de Grimhilde, Fabiola Guajardo no es una bruja sino todo lo contrario, aunque sí ha hechizado a sus admiradores en redes, quienes no dejaron de enviarle piropos a la histrionisa originaria de Nuevo León, por lo sexy que lucía con la pijama de seda y lo bella que se ve con cualquier atuendo.

Luciendo una delicada camiseta blanca con orillas de encaje, tirantes y escote en “v” y un mini short del mismo material, que permitía ver sus tonificadas piernas, la actriz de “Buscando a Frida”, telenovela de Telemundo, dejó a sus admiradores con la boca abierta, demostrando que es una de las más guapas del medio del espectáculo póngase lo que se ponga.

Parada frente a un gran espejo tipo Hollywood, la ex reina de belleza mexicana se recargó en la pared, puso una mano en su cabeza y con la otra se tomaba la foto, mientras preguntaba: “Espejito, espejito…”, desatando una ola de comentarios.

Con la sensual imagen, Fabiola Guajardo causó revuelo entre sus más de 2 millones de seguidores en Instagram y le llovieron piropos por parte de ellos, quienes no pudieron más que reconocer la belleza de la histrionisa, quien, probablemente, pronto estará de vuelta en la pantalla chica en México.

“Tú eres la más bella”, “¡No puedo con tanto!”, “Hermosa, bella, enamorado totalmente”, “¡Tú eres la más hermosa entre todas! ¡Por eso me enamore de ti! La edad no importa, importan los sentimientos, lo físico es lo último...te amo”, “Bonita”, “¿Te quieres casar conmigo?”, “¡Qué linda figura!”, “Eres la mujer más encantadora y hermosa que he visto”, “No me hagas mucho caso, pero estás preciosa”, fueron algunas de las reacciones de los fans de la artista en redes.

No es la primera vez que la ex de Vadhir Derbez provoca este tipo de sensaciones entre sus admiradores, pues es una de las mujeres más impactantes del medio del espectáculo, demostrando que la belleza y el talento no están peleados para nada.

Tras formar parte del elenco de “Buscando a Frida”, Fabiola Guajardo podría regresar a Televisa para ser la villana del remake de “Los ricos también lloran”, aunque su participación todavía no está confirmada y es una mera especulación, sin embargo, dicen que cuando el río suena, es porque agua lleva.

