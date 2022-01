En seda y moviendo el durazno, Gomita presume cuerpazo después del bypass

Una vez más Araceli Ordaz mejor conocida como "Gomita", la calló la boca a sus miles de detractores de las redes sociales tras compartir un video en el que aparce moviendo el durazno y presume tremendo cuerpazo, esto después de someterse al procedimiento estético bypass.

Pese a la polémica que Gomita generó cuando anunció que se sometería a un nuevo procedimiento estético para mejorar su figura, y que muchos de sus detractores la atacaran y le pidieran que ya no se hiciera más cirugías, la payasita sorprendió a propios y extraños al presumir su nueva figura, esto después de bajar 13 kilos.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la payasita compartió un video en el que aparece luciendo un entallado vestido de seda de color marrón, un cinturón negro y unas botas largas del mismo color mientras realiza unos candentes pasos de baile de espaldas hacía la cámara y deja al descubierto sus voluminosos duraznos.

"Que no me hiciera otra cirugía, decían, y llevo 13 kilos abajo", escribió la famosa junto al video en el que se nota muy feliz y coqueta por su nueva figura y su cambio de look. En otra de sus publicaciones la también youtuber le demostró a sus haters que someterse al bypass fue la mejor decisión que pudo haber tomado, pues con este procedimiento estético ha logrado perder muchos kilos, ya que actualmente pesa 68.

Cabe mencionar que, pese a que Gomita le llovieron los ataques también hubo quienes no dudaron en admirar su belleza y expresarle que luce muy bien con esos kilos menos.

"Bravísimoooooo y te ves super saludable y linda", "Te ves divinA, y lo importante es que tú te sientas bien", "Pasa la receta te vez muy linda", "Es que esa se debió hacer desde un principio. Pero te ves muy genial", "Gomita te vez fenomenal, si cuando bajas todo lo qe quieres te mantienes y no hay rebote te verás estupenda", "eres ran hermosa y más por tu actitud tan bonita que tienes trasmites mucho amor mi GOMITA bella", fueron algunos de los halagos que la famosa recibió.

Cabe señalar que fue el pasado mes de septiembre del 2021 cuando Araceli Ordaz viajó a Venezuela para someterse al procedimiento estético bypassm, ya que siempre había tenido problemas para bajar de peso. Un mes después de su cirugía, "Gomita" anunció que ya estaba obteniendo buenos resultados, pues ya había bajado 7 kilos, sin embargo ahora muestra los frutos del quirófano, pues ya duplicó la cifra.

