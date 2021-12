En portada de revista, Carmen Villalobos se luce con vestido de cristales

Más espectacular no pudo ser el 2021 para Carmen Villalobos, quien no sólo cumplió su meta de interpretar a una villana por primera vez en su carrera, sino también salió de su zona de confort al probar como conductora de TV, por lo que celebró sus logos con un vestidazo de cristales y tremenda abertura, arrebatando suspiros.

La protagonista de “Sin senos no hay paraíso”, serie de Telemundo, apareció en la portada de una revista junto con su esposo Sebastián Caicedo, agradeciendo por un año lleno de logros, que termina de la mejor manera y con proyectos muy importantes de cara a 2022.

Al estilo JLo, Carmen Villalobos se lució en un vestidazo de cristales y una pronunciada abertura con la que hizo destacar su figura, deslumbrando con su look navideño a sus admiradores y agradeciendo por un año lleno de retos y éxitos.

La actriz colombiana compartió con sus 18 millones de seguidores en Instagram una serie de fotografías en las que presume su portada en la revista Vea, en la que posa al lado de Sebastián Caicedo, publicación a la que brindaron una entrevista donde revelaron cuál es su secreto para mantenerse enamorados después de 13 años juntos.

Aunque ambos lucen muy guapos, fue Carmen Villalobos quien se robó toda la atención con su vestidazo de cristales de escote a la cintura y larguísima abertura con la que modela sus encantos, dejando perplejos a sus fans en redes sociales.

Como toda una reina, Carmen Villalobos lució su figura en el vestido en tonos dorados y cientos de cristales que la hizo brillar como la estrella que es, presumiendo sus torneadas piernas y sus encantos delanteros, complementando con unos tacones plata y el cabello recogido elegantemente.

“Y para cerrar este maravilloso año con broche de oro, mi amor @sebastiancaicedo y yo les dejamos esta hermosa portada de la @larevistavea, hecha con todo el amor para estas fechas tan especiales. ¡Si les contáramos todas las cosas que pasamos ese día! Gracias a todo el equipazo que hizo estas fotos posibles. ¡Felices Fiestas mi gente linda!”, escribió, recibiendo miles de respuestas de sus seguidores.

“¡Guapos!”, “Espectaculares”, “No tener hijos sería su secreto”, “El secreto es no ver televisión cuando el otro actúa...”, “Demasiado coooool, ¡cómo los quiero!”, “La pareja más hermosa”, “Muy bellos”, “¡Pos es que usted esta chulísima, así hasta yo me quedaba 13 y más!”, “¡Qué divina foto, Dios mío!”, “La mejor pareja de la TV”, “El secreto es que él la deja ser, no le pone tropiezo, la deja brillar”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Luego de interpretar a Lucía Sanclemente en el remake de “Café con aroma de mujer”, Carmen Villalobos se encuentra en su etapa de conductora de televisión en el reality “Escuela Imparables”, de E! Entertainment.

