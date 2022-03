En pleno antro, Niurka Marcos se levanta el vestido y deja que la toquen

Una vez más la vedette cubana, Niurka Marcos, demostró que la pena y el recato no van con ella, pues en está ocasión la actriz de Televisa levantó los animos de cientos de asistentes a un club nocturno de Monterrey al exhibir sus prominentes atributos traseros luego de subirse un vestido.

Desde hace unos días, el club nocturno JAPI San Pedro había anunciado a través de sus redes sociales que tendría como invitada especial a Niurka Marcos, y como no hay plazo que no se cumpla, ayer (viernes) la mamá de Romina Marcos apareció en el lugar para 'levantar' los animos de los asistentes con su presencia.

A través de su cuenta de Instagram la exesposa de Juan Osorio ha compartido una serie de videos en los que se le ve disfruntando al máximo la noche, bailando en todo momento junto a varias personas, mientras luce un vestido volado de color blanco; prenda con el que tenía a muchos con el 'Jesús en la boca' debido al arriesgado escote que esté tenía en la parte de los bustos. La tela no alcanzaba a cubrir sus voluminosos atributos.

Pese a que la famosa de 54 años no desaprovechó ningún momento de la noche para mover sus curvas a ritmo de temas como Dr Psiquiatra de Gloria Trevi e incluso Sapito de Belinda, pero tampoco para posar junto a sus fieles admiradores, por lo que la famosa no ha dejado de compartir los momentos más especiales de la noche.

Sin embargo, no fue precisamente el escote el que más llamó la atención de los usuarios de las redes sociales, pues la 'mujer escándalo', causó tremendó alboroto luego de realizar unos prohibidos pasos de baile y después levantar su vestido, dejando a la vista su tanga de hilo de color roja. Pero no todo terminó ahí, ya que la originaria de Cuba, demostró que la noche era bella para agarrar las partes íntimas de una de sus fans pero también dejó que algunos amigos le tocaran los senos.

"Disfrutando de una muy buena pary en @japisanpedro con música de mi amiga personal @gloriatrevi !!!", escribió Niurka Marcos junto al video en el que se levanta el vestido. Los fans de la vedette cubana no tardaron en reaccionar, y aunque muchos de los usuarios se internet se le fueron encima e incluso la tacharon de vulgar, hubo quienes le aplaudieron por ser una mujer única.

"La mamaniu dando todo", "Me encanta ... ella es única...", "Dandole a l cuerpa bien", "Me encanta, ya quisiera yo tener un poco de esa actitud", "Eres genial ", "Así es q se vive, disfrutando la vida","Fantástica como siempre hermosa", "Que padre sería verte en un antro..yo si bailaba contigo", "Bueno. Cada quien se divierte como quiere. Pero no era necesario", "Me encanta tu chingona vibra nunca cambies", "Quien como tu única", son algunos de los comentarios en una de las publciaciones de Niruka Marcos.

Actualmente la famosa de 54 años, es todo un fenómeno en las redes sociales donde es conocida como “Mami Niu”

