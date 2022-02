En playa de Santa Mónica, Mariana Botas impacta tras lucir piernón

En uno de sus tantos viajes a Estados Unidos, la actriz Mariana Botas impactó a sus fans tras lucir piernón en una playa de Santa Mónica, California. Con un look de rubia y el cabello lacio, así como presumiendo su glamour con cómodo outfit.

La actriz 'treintañera' demostró una vez más que, aunque no tenga la altura y no posea la esbelta figura que muchas famosas presumen en redes sociales con diminutas prendas, también se puede lucir sexy y empoderada con outfits casuales.

Esta vez, Martina de "Una Familia de Diez" -una de las series cómicas más exitosas de Televisa, desde hace más de una década-, maravilló a sus seguidores luciendo piernón con un atuendo de un vestidito color beige que combinó con una chamarra a cuadros color camel y azul eléctrico.

Así como una bolsa de mano que colgó cruzada de su hombro y una botas tipo mineras con del mismo tono del vestido. Mariana, quien da vida a la niña fresa de los López en la serie producida por Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo, alegró el día a sus followers con un par de postales.

Aunque todo parece ser que no fue una postal reciente, pues la también modelo de Shein, escribió en Inglés: "Wish I was there…" (Ojalá estuviera allí…)", luego de publicar otra postal en Santa Mónica, California con el mismo outfit pero con fecha anterior a la publicación del pasado sábado.

"Pero sin los japodogs jajajajaja", le escribió Jéssica Segura, quien hubiera dado vida a 'Tecla' en la misma serie de Ortiz de Pinedo. "Cosita hermosa", "Perfecta", "Me encantas Mariana", son algunos de los comentarios que le han hecho llegar sus fanáticos de su cuenta de Instagram.

Por otro lado se lee un "Preciosa" o "Amo tu estilo Mariana!! Eres la amiga que siempre he querido tener", "Hermosa señorita", "Te quieroooo belleza", "Y en donde anda el amor de mi vidaa", "Hermosa amiga Mariana" y otros piropos como "Que linda y maravillosa damita eres mi querida Marianita", son otros de los mensajes que le han enviado sus admiradores.

Al momento, Mariana Botas, ha recibido 7,373 corazones rojos y se pueden leer alrededor de 60 mensajes llenos de admiración y cariño de sus seguidores.

