En outfit deportivo, Malillany Marín enamora con su ‘detrás’ en el espejo

Tras celebrar su cumpleaños y pasar sin restricciones las fiestas de diciembre, Malillany Marín inició de gran forma 2022 cuidando su figura y presumiéndola con entallados outfits deportivos, con los que además de aprovechar para hacer ejercicio, deja que sus fans se den un taco de ojo.

La actriz cubana de televisión y teatro volvió a mostrarse desde el gimnasio luciendo un sexy atuendo de top y leggins, pero lo que verdaderamente llamó la atención fue su reflejo, pues enamoró con su “detrás” en el espejo mientras se encontraba sentada sobre el piso.

Malillany Marín es una de las famosas que gusta de compartir con sus seguidores en redes alguna de las rutinas que realiza en el gimnasio para mantener su escultural figura, y en esta ocasión dejó a todos con la boca abierta al enamorarlos con su “detrás” en el espejo mientras utilizaba un sexy outfit deportivo.

Lee también: Carmen Villalobos se empodera con falda de volados y blusa transparente

No es la primera vez que la actriz de “Hasta que el dinero no separe” se luce en top y leggings pegaditos para realizar su rutina diaria de ejercicio, pero pocas veces había mostrado su reflejo de espaldas frente algún gran espejo, como lo hizo ahora, provocando suspiros entre sus admiradores.

La modelo compartió en su perfil de Instagram, aplicación en la que ya casi alcanza un millón de seguidores, un breve video en el que se muestra luciendo un top negro con vivos en rosa y blanco, que no alcanza a cubrir por completo sus encantos; además, llevaba puestos unos coloridos leggings que le llegaban justo a la cintura y permitían ver su marcado abdomen.

Malillany Marín complementó su outfit con una gorra y unos audífonos de diadema sobre la cabeza, mientras se encontraba sentada sobre el piso y hacía un movimiento con la cámara para mostrar su reflejo de espaldas, logrando que toda la atención de sus fans se fuera hacia su figura.

“Ejercita cuerpo y mente y no olvides hidratarte, yo lo hago con @aquasancta, su majestad en hidratación (Me bajé el cubrebocas para la historia)“, fue lo que escribió la cubana junto con el breve video, levantando cientos de comentarios por parte de sus seguidores, que no dejaron de admirar su figura de espaldas.

Lee también: Cuando Malillany Marín presumió silueta perfecta en ceñido vestido tinto

“¡La más chula, mi mal!“, “Girl Power“, “¡Con todo este 2022!“, “Siempre tus ojos, tus hermosos ojos“, “¡Qué cuerpazos! Estás bellísima, así se había de ejercitar cuerpo y mente, también agregaría algo“, “Bien, haciendo por la vida y por la salud, te ves hermosa“, “Yo estaba viendo el espejo, nunca el agua“, “Los espejos deberían ser eternos“, “Simplemente, eres la mujer más hermosa del mundo y el universo entero, con un cuerpo de infarto”, fueron algunas de las reacciones que provocó la famosa.

Y es que tras sucumbir a algunos de los excesos por su cumpleaños a finales de diciembre, Malillany Marín anunció que regresaba al estilo de vida saludable y no ha fallado en sus visitas al gimnasio, pues el cuerpazo que luce no es de a gratis y tiene que trabajarlo todos los días, poniendo el ejemplo y de paso enamorando a sus fans.

Síguenos en