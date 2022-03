En modo vaquera y a caballo, Demi Rose deja ver su mejor cara

Luego de dejar atrás su disfraz de cupido sexy y sus vestidos traslúcidos para festejar el Día de Amor y la Amistad, la modelo Demi Rose ha dado un giro de 180 grados a su imagen para convertirse en una provocativa mujer en modo vaquera y montando a caballo, que deja ver su mejor cara.

Y con ello, ha dado la vuelta a recibir el mes de marzo, en el que cumple sus 27 primaveras; no por nada, lo empezó ¡con todo! y dejado a todo mundo con la baba caída literalmente tras lucir sus encantos montada en un "pony" como lo llama la británica en su descripción.

Pues fue con un par de postales que Demi Rose endulzó la vista de sus seguidores en Instagram, cuyo total ascienden a más de 19 millones, que ha vuelto a reunir un sinfín de comentarios y corazones rojos en su publicación del pasado 2 de marzo.

Y es que, internada en el monte, Demi Rose montó un caballo blanco y lució una chamarra tipo vaquera con flecos blancos y de color oscuro; así como un par de botas vaqueras -de pico y con tacón de aguja-, color marrón naranja y blanco y un sombrero de corazones.

Y aunque lució glamorosa, la segunda foto ha sido la que más suspiros ha provocado entre los internautas, pues Demi Rose no tuvo reparo en lucir sólo un baby doll de flecos color negro más de cerca y con su mejor cara, es decir su retaguardia, pues ¡no cubrió nada!

Y por si fuera poco la foto, la británica todavía escribió: "If you want to ride, Ride the white pony" (Si quieres montar, monta el pony blanco), lo que ha generado miles de comentarios de toco tipo, como : "Bare cooch on horseback is the most wild thing i’ve seen in a while" (Cooch desnudo a caballo es la cosa más salvaje que he visto en mucho tiempo), que tiene 428 'me gusta'.

O "...'Demi Rose Riding Bareback' is literally my Google search history in a nutshell and until now it hasn't bought up any results" ('Demi Rose Riding Bareback' es literalmente mi historial de búsqueda de Google en pocas palabras y hasta ahora no ha obtenido ningún resultado), dejando ver que Demi Rose es su fantasía o inspiración.

Y las posturas de sus fanáticos se han perciben contrarias; pues mientras alguien la llama: "Hottest women on planet" (La mujer más fogosa del planeta), otros piden piedad al Señor: "My Lord, have mercy" (Mi Señor, ten piedad), y otros más siguen con la fiesta que Demi ha iniciado con su más reciente publicación: "Yes... I want to ride... the pony..." (Sí... Quiero montar... el pony...).

Pues entra un total de 4,718 mensajes y 483,615 corazones rojos, Demi Rose ha devuelto la vida a sus fans que ya la extrañaban en Instagram.

