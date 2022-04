En modo sol, Daniella Chávez encandila con vestidito de encaje y nada más

La modelo Daniella Chávez hizo un poco más de lo que el sol haría en pleno verano, pues como el astro mayor, encandiló a los usuarios de redes sociales, con vestidito de encaje y nada más... ¡sí!, sin prendas de ropa interior, tan necesarias para la vida diaria.

Pues además, la chilena de 36 años, recordó a uno de los máximos exponentes del reguetón y música urbana como es el puertorriqueño Daddy Yankee -que ya ha anunciado su retiro-, y apareció desde una gasolinería en Estados Unidos, cargando gasolina para su auto.

No obstante, Daniella Chávez no perdió el tiempo y se lució de perfil dejando sin aliento y arrancando suspiros a sus 15.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, al mismo tiempo que entonaba el recordado tema "A ella le gusta la gasolina" que ha sido todo un éxito.

Lee también: Daniella Chávez, sus curvas y glamour al máximo en el festival de Coachella

Un sol que enamora

Y es que, la esposa de Ariel Gutiérrez, se paró de perfil aprovechando para lucir sus caderas con un vestido totalmente confeccionado de encaje de color naranja encendido (justo como el sol) y aprovechó su parada para cargar gas, para volver a atrapar miradas de sus fans.

"A ella le gusta la Gasolina @FashionNova @NovaMen fashionnovapartner", escribió la chilena desde Palm Springs, California, sin olvidar colocar un abastecedor de gasolina. Fue el pasado miércoles 20 de abril que Daniella Chávez logró sacar el poeta que todos traen dentro.

Lee también: Como conejita en bañador celeste, Daniella Chávez desea felices pascuas

"Babe", "Mi Queen", "Ufff que hermosa", "Fantastic!", "Love that bright smile" (Me encanta esa sonrisa brillante), "Mi amor cómo estás, te ves bien sexi waoooooow", "Wow maybe my fav of you yet... bravo" (Wow tal vez mi favorita de ti todavía ... bravo)...

Otros más se leen: "Guapísima señorita", y alguien más completó la frase del coro de la canción: "Dale más gasolina.. Tanque lleno porfis, Dani jeje", I love ypu" (Te amo), "Beautiful", "Bellísima", son otros de los 1,102 comentarios que al momento se leen.

Y no sólo los comentarios son los que destacan en la publicación de Daniella Chávez del pasado miércoles, pues al momento, son 76,655 seguidores los que han reaccionado a la belleza de la chilena que h dejado ver, que no le duele nada...

Síguenos en