En modo relax, Demi Rose luce su personalidad con sólo una camisa

Luego de adelantar un regalito virtual a los papás de todo el mundo con tremenda postal luciendo un negligé, la modelo Demi Rose ha elegido posar en modo relax, con sólo una camisa muy holgada y para no perder la costumbre, sin underwear (ropa interior).

Fue la tarde del pasado domingo, que la británica se aprovechó de su belleza para adornar los paisajes naturales del puerto de Ibiza, España o Ibiza Magic Island, como llama Demi Rose al lugar que colinda con el Mar Mediterráneo.

Y aunque esta vez, Demi Rose mostró sus exuberantes curvas como acostumbra a hacerlo con entallados atuendos o diminutos bikinis, la top model de 26 años volvió a conquistar a sus más de 16.8 millones de seguidores de su cuenta oficial de Instagram, a través de su más reciente publicación.

En esta ocasión, Demi se comparó con una naranja a propósito de vestir la holgada prenda semi abrochada en tonos anaranjados y marrones, además de tener una naranja en una de las manos que se pierde entre los colores de dicha prenda.

Y sólo escribió: "Organic @prettylittlething" (Orgánica), no sin antes acompañar su auto impuesto adjetivo calificativo con una naranja de tono encendido; además de etiquetar a Pretty Little Thing, la firma de ropa para la que la británica trabaja.

Y mientras las féminas que llamaron a Demi, la del gremio, o expresaron que el par de postales son su mejor perfil, otros más aseguran que la aman. Entre los más de 1,800 mensajes que han llegado a la publiación, se leen algunos como: "Hole-In-One, hope I win" (Hoyo en uno, espero ganar), que pudo haber sido un comentario desvalagado de los que siempre figuran en los comentarios de dichas publicaciones; aunque éste tiene 363 'me gusta'.

Y entre los mensajes que más llaman la atención, figura uno en el que Demi recibe un especial agradecimiento por ser una inspiración para una de las fanáticas: "Me haces sentir que puedo hacer cualquier cosa y estoy muy feliz de estar contigo. Gracias por ser la persona maravillosa e increíble que eres. Me sorprendes todos los días y calientas mi corazón todas las noches. Soy la persona que soy hoy porque me has amado y me has ayudado, amor. Eres fabulosa".

"Baby you are on fire ", (Nena, estás que quemas), o "Amazing" (Asombrosa), son otros de los piropos que ha recibido la británica en la pubicación que ha generado 221,980 corazones rojos, entre los que destaca el de Danny Desantos, su fotógrafo de cabecera -quien se deleita la pupila cada que le va a hacer una sesión de fotos-.