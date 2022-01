En modo pollita, Daniella Chávez baila frente al espejo con su vestido más pegadito

Durante los últimos días, la modelo Daniella Chávez ha estado posando de diferentes colores y tras elegir el rojo y luego el rosa palo para terminar con la elegancia del negro y cerrar el 2021, este 2022 ha lucido cuerpazo de amarillo. Ese miércoles, lo hizo en modo pollita, bailando frente al espejo con su vestido más pegadito.

Fue a través de un vídeo en su cuenta de Instagram, que Daniella Chávez compartió su hazaña, en la que una vez más lució sus curvas frente al espejo de su lujosa habitación del departamento que tiene en Miami, Florida, ciudad de vive.

Pues luciendo atributos con el escotado outfit, la chilena de 36 años, bailó sin escatimar a ritmo de reguetón. Con su iPhone de última generación en la mano y moviendo su cuerpo de un lado a otro y de atrás hacia adelante mostrando su perfil perfecto, la fanática del fútbol, enamoró de nuevo a sus fanáticos.

A ritmo de "Envolverte" de la cantante brasileña Anitta, fue la segunda vez de este enero de 2022, que Daniella Chávez encantó con su figura curvilínea luciendo como siempre sus atributos delanteros y su redondeada retaguardia.

Esta vez, sólo colocó un corazón amarillo y un pollito saliendo del cascarón como muestra de su gusto por vestirse de dicho color cuyo dicho mexicano enuncia que el que de amarillo se viste, en su belleza confía.

Y desde la región Persa, un fanático reaccionó diciendo: "Está comiendo tu cuerpo", pero también se leen mensajes como "Divina", "Hermosa", "Absolutely perfect" (Absolutamente perfecta) o "Mamacita", "Sexyyyy", "Wow que hermosa", "Bombón".

Y no pudieron faltar: "Espectacularmente Hermosa... Que tengas un bendecido y extraordinario día!!!". Al momento, Daniella Chávez ha logrado llamar la atención de más de 85,500 seguidores y se pueden leer por lo menos 1,518 halagos en la caja de comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!