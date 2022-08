En modo diosa, Carmen Villalobos paraliza las redes en shortcito y crop top

Aunque Carmen Villalobos acaba de pasar por una de las etapas más difíciles de su vida personal tras confirmar su separación de Sebastián Caicedo, la colombiana no deja que la tristeza la invada y deslumbra cada vez más a sus admiradores en redes sociales, quienes le aplauden su gran actitud.

Y es que la protagonista de “Sin senos no hay paraíso” paralizó las redes sociales luciéndose en un shortcito y crop top rojos con los que no dejó lugar a dudas de su belleza, demostrando que puede estar pasando un temporal pero eso no la derrumba.

En modo diosa desde el foro donde se graba el programa Top Chef VIP, de Telemundo, Carmen Villalobos presumió todo lo que tiene y dejó claro por qué es una de las famosas latinas preferidas por el público, conquistando a todos con su belleza, pero, principalmente, con su fuerza emocional.

Empoderada e imbatible

En medio de rumores, Carmen Villalobos confirmó hace unas semanas que se estaba divorciando de Sebastián Caicedo después de una relación de más de 10 años, sin dar a conocer los motivos que llevó a la pareja a tomar esa decisión, pero sí admitió que era un momento difícil.

Después del video que colgó en su perfil de Instagram, la estrella colombiana ni su ex han vuelto a hablar del tema y mientras él comparte mensajes de superación, ella luce toda su belleza y se muestra como una mujer empoderada e imbatible.

La actriz se ha concentrado en el trabajo y ha dejado de lado la tristeza y la depresión, sorprendiendo a propios y extraños con su espectacular presencia y su talento como conductora de televisión, presentándose como el plato más suculento de Top Chef VIP.

Y en esta ocasión, Carmen Villalobos dejó a todos babeando al lucirse en un conjunto rojo de crop top con mangas cortas y abombadas, escote de corazón y que le llegaba a medio torso, presumiendo su abdomen plano y sus hombros descubiertos.

La presentadora de TV arrancó suspiros también con el shortcito rojo con el que presumió sus estilizadas piernas, complementando con unas altas zapatillas en color nude, además de llevar el cabello suelto y lacio cayéndole por la espalda y los hombros, demostrando que no se deja vencer por la tristeza y sus fans cayeron rendidos ante sus pies.

“La conductora más linda“, “Cosa hermosa“, “Tu outfit me encanta“, “Preciosa, mi reina, la más bella“, “La mujer más hermosa“, “Definitivamente el rojo es tu color”, “Tú muy bien”, “La host más top del mundo“, “Me encantan mucho tus looks, son demasiado hermosos“, “¡Qué regia!“, “Guapa, me encanta tu vestuario siempre“, “Diosa Villalobos“, “Luces espectacular”, son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

