En modo bombón, Daniella Chávez cautiva desde restaurante en Beverly Hills

En su paso por algunas ciudades y condados de Estados Unidos -durante su reciente gira-, la modelo Daniella Chávez enamoró con su belleza vistiendo una serie de outfits que, mientras unos no dejaban mucho la imaginación, otros tantos lograron atrapar miradas por la sutileza de los mismos; como cuando cautivó en modo bombón, desde un restaurante de la glamorosa ciudad de Beverly Hills.

A mediados de julio, Daniella Chávez compartió unas postales en las que se le ve caminando por calles de dicho lugar, luciendo un outfit sencillo pero encantador; se trata de una minifalda blanca y una blusa tipo top en tono rosado pastel con tirantes y claro, sin omitir el acostumbrado escote frontal, para lucir sus atributos.

Con dicho outfit, la chilena de 35 años, calificó su outfit como: "Baby Pink!" (Bebé en Rosa); pues también utilizó una bolsa de mano del mismo tono de la blusa, por lo que con su outfit, Daniella Chávez lució como toda una Barbie fashion (Barbie a la moda).

Y el pasado sábado no fue la excepción; pues para finalizar el séptimo mes del año y dar la bienvenida al fin de semana, la ex conductora de Televisa Deportes, cautivó con una serie de fotografías en las que luce el mismo outfit, sólo que sentada en un restaurante de Berverly Hills.

Cuya descripción de su última publicación se lee: "Foto 1, 2, 3, 4, 5? @lasdominicanas.cl", en la que por supuesto etiquetó al restaurante y su dinámica se repitió: poner a elegir entre los fanáticos cual de las cinco instantáneas es la mejor para ellos.

En dicho lugar, la chilena eligió degustar una hamburguesa y papas fritas, servidas de forma muy chic, en cajas color rosa, lo que combinó con su outfit; además, claro, de una deliciosa bebida adornada con una fruta en la copa.

Por lo que los fanáticos más fervientes de la también cantante del género urbano, recibió respuestas inmediatas como el comentario en primera fila de su misterioso esposo: "Te amo preciosa", "La perfección en su máxima expresión", "O massss...!!! La 2..."... Otro fanático más se hizo algunas ilusiones: "Are u thinking of me?" (¿Estás pensando en mí?).

"Que bellaaaa... belleza tropical", es otro de los comentarios que conforman ya un total de 1,188. Daniella Chávez ha logrado cautivar a la nada despreciable cantidad de 106,080 corazones rojos, entre los que destacan su cuenta de respaldo @daniella.chavezc.

