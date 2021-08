Las sorpresas no paran para los fanáticos de la modelo Demi Rose; pues en las últimas horas compartió una postal en la que prácticamente se le ve posando ¡sin nada! de ropa, como si fuera un ángel y tal y como llegó a este mundo hace 26 años.

La británica dejó muy poco a la imaginación; sin embargo, no enseñó ni un centímetro de más, pues sabe cómo y enamorar y seguir manteniendo cautivos a sus más de 17 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram; pues no por nada se ha convertido en una de las favoritas.

La postal fue subida a sus Instagram Stories durante la tarde del domingo 1° de agosto, lo que podría significar que es la forma de dar la bienvenida al octavo mes del complicado año 2021. No obstante, también es una forma de agradecer que sea la predilecta de sus fanáticos.

La instantánea fue tomada con una pared gris de fondo y un letrero luminoso que enuncia "Angel" (en Inglés), y un adorno de pared que no se alcanza a percibir qué es pero hacen pensar que se podría tratar de unas alas medio abstractas.

No obstante, lo que más resalta de la postal, es la innegable belleza y la sensualidad de Demi Rose, quien posó sentada, de frente al lente de la cámara y sin prenda alguna -por lo menos en la parte de arriba no-, además de su cabello entre castaño y rubio, que refleja el requerido glamour...

Y qué decir de la piel semi bronceada y sin imperfección alguna que la británica de 26 años posee; pues no hay que olvidar que es uno de los detalles por los que ha logrado poner al mundo de cabeza con sus infartantes postales. Su maquillaje sutil, siempre es uno de sus aciertos para lucir hermosa pero un tanto natural.

En esta ocasión, no se pueden ver los acostumbrados likes (me gusta) y los obligados comentarios en la publicación de Demi Rose, debido a que la publicación es parte de sus historias; no obstante, seguramente muchos de sus fanáticos eligen enviarle un mensaje de admiración o de algo más.

Pues no en balde, la top model de raíces europeas se ha convertido en una celebridad de las más vistas de las redes sociales desde su incursión al medio desde que tenía 18 años de edad; momento, en el que se dio a conocer a través de la web.

En modo ángel posa Demi Rose, ¡sin nada! como llegó a este mundo. Foto: Historias Instagram Demi Rose

