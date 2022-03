En minifalda y de espaldas, Daniella Chávez deja ver lo que tiene junto a su lujoso auto

El glamour y estilo son características que la modelo Daniella Chávez nunca va a perder; pues así lo ha hecho ver cada vez más, y recientemente no quedó duda de ello tras posar en minifalda y de espaldas, dejando ver lo que tiene junto a su lujoso auto.

Y es que la chilena ha lucido su silueta con un outfit de colores básicos que siempre sacan de apuro a cualquiera que quiera lucir bien, pero Daniella Chávez no tuvo reparo luego de lucir una minifalda que llega justo abajo de sus pompis, las cuales, dejó al descubierto o posiblemente utilizó un bikini de hilo dental para disimular.

Daniella Chávez lució su figura de barbie con una playera blanca de la famosa firma Balenciaga que acompañó con una ardiente minifalda de cuero color negro que apenas si tapó sus atributos traseros. Y su figura se estilizó aún más luego de utilizar un par de tacones negros de charol -descubiertos- estilo Maribel Guardia.

Lee también: Daniella Chávez y su cuerpo de barbie saliendo de la piscina en bañador

"Baby Manda [ubicación] @daniellaplayboyfans nueva cuenta para mis DanyLovers... responderé DM en esa cuenta!" se lee en la descripción de dicha publicación, tras anunciar de nuevo una nueva cuenta en Instagram que es sólo para fanáticos.

Sus colegas Adriana Barrientos y Gabriela González le lanzaron un "Bella" y un "Wow babe", tras verla posar tan sexy junto al flamante auto rojo convertible; y Catharina Javiera le escribió: "RICH LEGS" (Ricas piernas), y su amiga Lessly Mora no dejó de expresar: "top profile" (Mejor foto de perfil).

Lee también: Daniella Chávez estremece a fans con coordinado de encaje negro

También se leen otros comentarios como: "At least smth interesting" (Al menos algo interesante), o el intenso poema: "Hola Daniella, que te ves muy hermosa en tus 4 fotos porque tú eres la mujer más hermosa que en este Mundo, porque tú eres la mujer más hermosa que en esta vida, porque tú eres la mujer más hermosa, por que tú eres muy hermosa. Me gustaron mucho las 4 fotos tienes el cuerpecito más hermoso que en esta vida porque es muy hermoso, lo tiene todo muy hermoso cada día te ves más hermosa".

"Okay babydoll! You look beyond beautiful! Wow!" (¡Vale, muñeca! ¡Te ves más que hermosa! ¡Guau!), o un fan argentino le dijo: "Hermosa, que máquinas, me venís a buscar y damos una vuelta", son otros de los más de 1,170 comentarios que ha ganado Daniella Chávez tras su publicación del pasado miércoles 2 de marzo.

No por nada, la chilena más vista en redes sociales, se ha llevado no menos de 105 mil corazones rojos de parte de sus más fervientes admiradores.

Síguenos en