En minifalda con la que deja ver un poco más, Natalia Barulich derrite a Demi Lovato

Gran polémica ha causado la modelo Natalia Barulich, luego de compartir una serie de fotografías en sus redes sociales en donde presume su escultural figura, mientras luce una minifalda con la que dejó ver un poco más de la cuenta durante su visita al Museo del Louvre e incluso la modelo de origen estadounidense derritió a Demi Lovato.

Y es que para nadie es secreto que la ex de Maluma es una de las modelos más bellas y sensuales, sin embargo, esa sensualidad y atrevimiento fue tema de polémica, pues a muchos no les pareció que la protagonista de diversos videos musicales, siendo el de “Felices los 4”, usará una minifalda de color negro con la que deja ver un poco más mientras a su alrededor están las clásicas obras de arte.

Fue através de su cuenta de Instagram que Natalia Barulich deleitó a sus más de tres millones de seguidores al compartir una ardiente sesión fotográfica en la que aparece con una blusa blanca y la pequeña falda con la que no sólo presumió sus prominentes curvas, sino que dejó ver parte de su voluminosa retaguardia.

Mientras luce de espaldas y da un giro, fue que la modelo hizo arder las redes sociales al dejar claro que la prenda le quedó chica ante su voluminosa retaguardia. " Meet me at the Louvre x", en español "Encuéntrame en el Louvre x", fue el mensaje con el que la famosa acompañó la publicación que rápidamente ganó Me Gusta.

“ Ufff,que Preciosa eres mamacita”, “No existe nada que me ilumine más que tu sonrisa”, “Bebé eres perfecta”, “Qué hermosa eres”, son algunos de los piropos que la ex de Maluma recibió en la publicación que hasta el momento ha acumulado 314.334 Likes y un sinfín de comentarios.

Cabe mencionar que ante las imágenes de Natalia Barulich en el Museo del Louvre, la cantante estadounidense Demi Lovato fue una de las personalidades que cayó rendidas antes los encantos de la modelo, pues la famosa escribió: "Oh Dios mío". Además, Lovato compartió una fotografía en sus stories con el mensaje: "[Estoy] obsesionada contigo Natalia".

Ante el piropo de la cantante estadounidense, la modelo nacida Estados Unidos, respondió el mensaje de Demi con un "te f*cking amo".

Tras su presencia en el video musical de Maluma, “Felices los 4”, con quien tuvo una estrecha relación, Natalia Barulich, no solo se ha caracterizado por el talento que tiene frente a las cámaras, sino por su inigualable belleza. Con su sonrisa y provocativa mirada la modelo de 29 años ha logrado conquistar corazones.

Demi Lovato asegura que estpa obsesionada con Natalia.

