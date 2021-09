En mini vestido de mezclilla y botas, Daniella Chávez presume piernas

Parece como si la modelo Daniella Chávez literalmente se hubiera echado un clavado al pasado y hubiera traído la moda ochentera al presente. Y es que, aunque hoy en día todo se vale si de moda se trata y más si se tiene el cuerpo que posee la chilena, no es difícil recrear la pupila de cualquiera. Y fue con un mini vestido de mezclilla y botas que la chilena presumió piernas.

A través de su última y más reciente publicación de este domingo, la chilena volvió a conquistar a sus fanáticos al lucir un mini vestido de mezclilla que además está confeccionado con tremendo escote de hombro caído y corte corazón que permite ver más de la cuenta.

No obstante, la mezclilla deslavada, el cabello rubio y medio rizado así como las botas de estilo un tanto vaquero, fueron suficientes para lucir un look de antaño que viene muy bien a este 2021. Cabe destacar que Daniella Chávez no usa mucho el cabello con ondas, pero esta vez la hizo lucir diferente y hermosa.

Y aunque la moda bien podría parecer un look ochentero, el maquillaje al que se sometió la chilena de 35 años, deja ver que sigue siendo una gran diva de las redes sociales y a la par, muestra el por qué sigue atrayendo más público cada día.

Y como es costumbre, Daniella Chávez lanzó un singular cuestionamiento a sus más de 14.5 millones de followers algo sugerente: "Si fuera a tu ciudad, Cuál es el primer lugar que me mostrarías? vestido @fashionnova @novamen fashionnovapartner", mientras se encuentra en Miami Beach, Florida.

La firma de ropa Mai Indumentaria, de la que Daniella Chávez ha modelado uno que otro vestido, escribió "WOW" no sin antes colocar una intensa llamarada de fuego. Su colega Dasha Mart también reaccionó a la innegable belleza de la chilena con un: "Babe" (Bebé).

Otras fans se encargaron de expresar: "Belleza total! hermosísimaaaa... te amo ami!". Por otro lado, una fanática contestó a su cuestionamiento y aseguró: "Las torres del Paine" que no son otras que una cordillera de montañas que se encuentra en Chile, el país natal de Chávez.

También se lee: "Hermosaaaaa y perfecta siempre…The real Barbie… [La Barbie real]", otro fan más piensa conquistarla con: "La plaza nueva, quedo bien bonita" y uno más de origen mexicano, escribió: "El estadio Nemesio Díez. Te llevaría a ver a tus Águilas VS mis Diablos Rojos", pensando claro, en lo tanto que a la chilena le gusta el fútbol.

Al momento, Daniella Chávez ha logrado conquistar con su belleza, a 92,333 seguidores y se pueden leer más de 1,170 comentarios.

