En mini short y top negro Angelique Boyer lució chiqui cintura

La actriz Angelique Boyer presumió de forma muy sutil su chiqui cintura que lució entre un top y un mini short color negro, con el que sin duda alguna, sorprendió a sus amigos, seguidores y por supuesto, al amor de su vida, el actor Sebastián Rulli, quien además de tenerla junto a él todos los días, no deja de reconocer su belleza.

Angelique Boyer, ha dejado atónitos a sus millones de fanáticos de sus redes sociales, al lucir una figura cada vez más fitness que ha logrado gracias a su disciplina en el ejercicio así como en su alimentación; pues en repetidas ocasiones, la protagonista de telenovelas, ha dicho que consume productos como complementos alimenticios, proteínas y algunos otros que le ayudan a mantener una excelente figura.

Pero fue en su cuenta oficial de Instagram, en la que Angelique Boyer, ha lucido más hermosa que nunca con ese cambio de look que estrenó tras su éxito como protagonista de "Imperio de Mentiras" (2020-2021) al oscurecer un poco su tono de cabello, así como molderlo.

Y en su última publicación, la actriz de 32 años, posó con ese mini outfit deportivo de infarto que dejó atónitos a más de uno, pues Angelique luce una mini cintura y esas curvas tan delineadas, que muy pocas mujeres logran tener.

"Comienza tu semana con energía, elige salud, elige @nubaproteina con nueva imagen!! I LOVE YOU SO MATCHA [TE AMO TAN MATCHA] #Nuba #fit #proteina #Nadiemeaviso #nutrición", escribió Boyer la mañana del lunes pasado para inspirar a sus fans a seguir sus ejemplos para tener una buena salud y bienestar físico y mental.

La francesa provocó múltiples reacciones, entre éstas, la de su amado novio Sebastián Rulli, quien no tardó en expresar: "I love you so very Matcha y muchoooooo!!!", comentario que tiene 769 y por lo menos 16 respuestas.

Sin embargo, sus amigos del medio, reaccionaron ante tanta belleza y sutileza de la protagonista de "Teresa" (2010), quien siempre ha cuidado mucho de su físico: "Guapa", fue el comentario de su amiga Fernanda Castillo, mientras que Alejandra Robles Gil, quien actuó al lado de ella como su hermana menor en "Imperio de Mentiras", dijo: "Que ricoooo! Y que hermosa".

Por su parte, la actriz Zoraida Gómez -quien compartiera créditos con ella en "Rebelde" (2004-2006)-, dejó ver que quiere el producto para seguir los pasos de su amiga: "Mmmm se ve que está deli". Renata Notni dejó su mensaje en la caja de comentarios con un simple "Hermosaaa".

Su amigo Uriel Santana -fotógrafo de las estrellas-, así como la ex chica del clima, Yanet García, aplaudieron la belleza de la también villana de los melodramas, y la actriz Jessica Coch apostó por el producto: "la de mathcha es mi favorita!".

Otros famosos como Sidney Sampaio, Christopher Esqueda y la cantante y youtuber Karla Gómez, expresó: "Guapisimaaaaaaa!!!!".

La publicación de Angelique Boyer, sin duda, ha causado gran revuelo entre los usurarios de Instagram, pues la actriz ha demostrado que su belleza es inigualable y sigue posicionándose como una de las favoritas del público.

Entre tanto, Angelique Boyer se perfila para ser la próxima protagonista de "Vencer el Pasado" -la tercera entrega de la franquicia "Vencer" de Rosy Ocampo, en la que se dice, actuará al lado de su pareja, Sebastián Rulli.