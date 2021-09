En mini short pegadito y apretado top, Ninel Conde infarta con sus curvas

No cabe duda que Ninel Conde sabe cómo impresionar a sus fans y esta vez se valió de un conjunto verde olivo para infartar con sus curvas y dejar claro que en la antesala de sus 45 años no se le mueve nada gracias a sus excelentes hábitos de vida saludable.

Con un mini short pegadito, la actriz de “Rebelde”, telenovela producida por Pedro Damián para Televisa, deslumbró desde la cocina de su casa mientras preparaba su desayuno, luciendo espectacular con el sexy atuendo con el que presumió cinturita y robó suspiros en las redes sociales.

Mostrando sus encantos en un apretado top, Ninel Conde infartó con sus curvas a sus millones de seguidores en la aplicación de Instagram, donde compartió una imagen en la que luce su espectacular outfit, rematado por unas medias negras y unas botas largas hasta arriba de la rodilla.

La intérprete de “Tú me pones aplicar” les hizo el día a sus fans al aparecer en escena con un top apretado que apachurraba sus bombones, mientras que en la parte inferior utilizó un mini short que parecía una segunda piel, marcando sus curvas de una manera impresionante y dejando apreciar su abdomen marcado.

La actriz completó su look con unas medias negras para cubrir parcialmente sus muslos y unas botas largas en color verde olivo, además de llevar el cabello amarrado en una coleta alta, mientras posaba con una mano en la cintura y compartía con sus seguidores algunos consejos de alimentación saludable.

“El desayuno es la comida más importante del día, ¿A poco no? Cada mañana para empezar el día y la dieta con buen pie, me tomo mis gotas especiales para limpiar el hígado, que me ayudan a metabolizar mejor las grasas, y ya justo luego me desayuno un plato de fruta”, escribió Ninel Conde quien agregó algunos otros consejos para mantener la línea.

Aunque sus tips son muy valorados por muchos de sus fans, lo que realmente robó la atención fue su sexy outfit, con el cual se llevó cientos de piropos por parte de sus cerca de 5 millones de seguidores en la aplicación de la camarita, quienes no se quedaron callados y le expresaron su admiración en los comentarios.

“Sí, Ninel, el desayuno es la comida más importante del día, te ves hermosa con tu cintura”, “Hermosa sin igual”, “¡Qué figura, Ninel!”, “Estoy enamorado, qué linda“, “Estás muy hermosa y sexy, princesa“, “Cuerpazo“, “¡Qué bárbara!“, “Impresionante“, “Eso es alimentarse inteligentemente, Ninel, qué hermosa y sexy eres”, “ Maravillosa“, “Buen tip“, “Te ves guapísima”, son algunas en las reacciones dejadas por los fans en redes.

Y es que la impresionante figura que tiene Ninel Conde no ha sido de a gratis, pues ella misma ha compartido en sus redes el arduo trabajo de gimnasio que ha realizado en los últimos meses, lo que le ha llevado a definir su cuerpo todavía más, pues para nadie es un secreto que es una de las famosas con mejor silueta del medio del espectáculo.



