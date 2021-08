En mini bañador, Lis Vega presume curvas a sus 43 desde su recámara

En uno de sus mágicos mini bañadores, la actriz Lis Vega presumió curvas a sus 43 años desde la intimidad de su recámara, y es que, pese a que no es la primer vez que la cubana deslumbra o deleita a sus fanáticos a través de las redes sociales, esta vez dejó boquiabiertas a más de uno.

En esta ocasión, fue con un bañador de dos piezas color café, que Lis Vega conquistó a sus seguidores que ascienden a más de 1.8 millones, que ha seguido su paso por Instagram a través de -sorprendentemente-, 14,190 publicaciones.

Pues a sus 43 años, y desde principios de 2004, cuando se dio a conocer como bailarina y actriz de telenovelas con su llegada a México, se ha convertido en una de las favoritas, luego de demostrar de lo que está hecha y la fuerza que tiene.

Lee también: Marjorie de Sousa celebra que La Desalmada es lo más visto de la televisión

Y fue precisamente a través de su cuenta oficial de Instagram, que la vedette cubana, ha expresado tras una de sus más infartantes postales, en las que enseña sus múltiples y artísticos tatuajes, que las buenas energías emanan de sus buenos sentimientos:

"RECUERDA QUE LAS ENERGIAS DE MAS ALTA VIBRACIÓN SON EL AMOR, LA GRATITUD Y LA PAZ. LAS DE MAS BAJA VIBRACIÓN, EL MIEDO, LA IRA Y LA ANGUSTIA. MANTENTE VIBRANDO ALTO, ASI NADA NI NADIE PODRA HACERTE DAÑO. .NAMASTE. YO NO GUARDO RENCOR EN MI ALMA, NI ODIO, NI SIQUIERA ME QUEDO CON UN MAL PENSAMIENTO, TODO SUMA, TODO ENSEÑA, TODO PASA, TODO SANA DENTRO DE MI SER. Y SE CONVIERTE EN BENDICION, GRATITUD Y AMOR. #OMNAMAHSHIVAYA $LAPOETADELOURBANO #HAPPYWEEKEND BY [corazón negro] #outfit @gigiszone #tiendaonline #MIAMI".

Lee también: Lis Vega modela en bañador negro y fascina con tremendas curvas

Y claro, algunos de sus fanáticos y seguidores, han reaccionado a la mágica instantánea de Lis Vega; algunas reacciones evocan mensajes como: "Hermosa, siempre transmitiendo buenas vibras" o el obligado "Mamacita"; también se lee: "Bellísssima amiguita... Que Dios te siga bendiciendo, te quiero mucho".

Al post, al que ha reaccionado con un corazón rojo la actriz Fabiola Campomanes, se han unido otros fanáticos que no esconden la admiración de la cubana de 43 años, quien a decir verdad, está como quiere: "Que bonita", "Riquísima" o "Súper hermosa", son otros de los halagos que ha recibido la excepcional bailarina.

Al momento, Lis Vega ha dejado ver que su poder de convocatoria a través de sus publicaciones de Instagram, es muy grande; pues a 13 horas de haber publicado su postal, ya ha logrado reunir 17,234 corazones rojos y ha recibido 346 comentarios.

Síguenos en