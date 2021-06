En microbikini, Ana Bárbara se da un baño de mar y cumple reto

Ante la ola de comentarios negativos que constantemente recibe, la cantante mexicana Ana Bárbara dejó claro que las críticas salen sobrando, pues ella toma todo con buen humor por lo que adviritó en su reciente publicación que no le importaba que la llamaran loca por cumplir un reto a sus "bandidos", en medio de la noche.

La cantante del regional mexicano aprovechó la gran popularidad que tiene en su Instagram para compartir que es una mujer de palabra y por lo tanto cumpliría un reto en medio de la noche. Y aunque muchos aplaudieron la acción de Ana Bárbara por no fallarles a sus fans, lo que más llamó la atención de los usuarios es el cuerpazo que lució en un microbikini.

Fue a través de un video que la intérprete de Lo Busqué apareció en medio de la noche y con la pequeña prenda dorada con la que dejó al descubierto su espectacular figura en el agua para darse un baño de mar y cumplir el reto. En los primeros segundos de la grabación se escucha decir a la famosa que cumplirá el reto bárbaro mientras se quita el pareo y presume su curvy figura.

Lee también: Se pone intensa Cecilia Galliano, se quita la blusa y presume cinturita

Y aunque en los primeros momentos del video Ana Bárbara no específica de qué se trata el reto en los segundos después de la grabación se ve como se sumerge al agua y llega hasta un yate donde se encontraban varias personas, que por supuesto no dudaron en tomarse la foto del recuerdo con la cantante.

Al paso de unos minutos la famosa regresa al lugar de donde partió muy feliz y asegurando que cumplió el reto a sus bandidos. Para acompañar la publicación la artista de 50 años escribió: "Yo a mis #bandidos no les fallo y no me importa que me digan #loca de todas formas si estoy loca de saber que las nuevas generaciones siguen escuchando música blanca y hecha con el corazon, los amo pedazos de mi alma #retobarbaro cumplido".

Y pese a que la famosa escribió que le importaba poco que la llamaran loca, recibió un sinfín de comentarios de admiración y por supuesto muchos halagos por presumir su cuerpazo en el microbikini con el que levantó pasiones. Hasta el momento lleva más de 150 reproducciones y el número sigue aumentando.

“Y todavía preguntan porque te amamos tanto”, “Me recuerda a cuando también te metiste a una boda porque estaba sonando una canción tuya jajaja. Dios, te amo! Eres una artista bien cool y talentosa”, “ Por esas locuras y por ser siempre tú misma te amamoS”, “ Eres épica el mundo no valora todo lo que eres. Te mereces TODO, reina”, “ Por eso me caes bien, por sencilla”, “Que humildad de artista..... MUCHAS FELICIDADES”, son algunos de los comentarios en la publicación de Ana Bárbara tras darse un baño de mar nocturno.

Lee también: La delgada tira con la que Lis Vega presume al máximo sus caderas

Actualmente Ana Bárbara es una de las figuras del medio del espectáculo más queridas y admiradas por sus millones de seguidores, su sencillez, belleza y talento la han mantenido vigente, y es precisamente en Instagram y TikTok donde la famosa más popularidad por sus atrevidos atuendos y microbikinis con los que luce su cuerpazo y sus divertidos videos con los que se ha ganado el cariño de la gente.