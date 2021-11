Presumiendo tremendos resultados de su esfuerzo en el gimnasio y alimentación sana, Sofía Rivera Torres dejó a sus fans con la boca abierta al mostrar su cuerpazo con un outfit muy destapado, con el cual dejó ver mucha, pero mucha piel, levantando miles de piropos.

La conductora del programa “Qué importa”, de Imagen Televisión, posó para la cámara luciendo sus curvas en un micro bikini estampado que resaltó sus encantos de manera espectacular, desatando una lluvia de reacciones en redes sociales por parte de sus admiradores.

Levantándose el cabello con una mano, Sofía Rivera Torres dejó ver los tremendos resultados que le ha dado su ardua rutina de ejercicios, la cual inició como parte de un plan en abril pasado y aseguro que hoy en día está mucho mejor que antes.

La presentadora de televisión compartió la postal en su perfil oficial de Instagram, aplicación en la que actualmente está a punto de alcanzar los 700 mil seguidores, dejándolos sin aliento con su sexy cuerpazo en un traje de baño de dos piezas en estampado azul.

En la imagen, Sofía Rivera Torres utiliza un top de cuello halter y delgadas tiras, con el cual sus encantos lucen frente a la cámara; también lleva puesto un bikini que se amarra con un par de lacitos en los costados de su cadera y le cubre sólo lo necesario, presumiendo su abdomen marcado por el ejercicio.

La actriz de “Si nos dejan” compartió un largo mensaje con sus seguidores en el que agradeció a su cuerpo por el esfuerzo de todos los días y señaló que con su plan de entrenamiento y alimentación saludable ha conseguido convertirlo en algo mucho mejor, siendo este cambio no sólo físico, sino también mental.

“Gracias cuerpo por todo lo que haces por mí. No serás perfecto pero eres mío y te amo. Me has enseñado algunas de las lecciones más importantes de mi vida. Prometo respetarte, cuidarte y valorarte para seguir disfrutándonos muchos años más. Gracias por mi salud, por mis movimientos y por mi belleza que muchos años no supe ver y sólo te criticaba“, comenzó escribiendo Sofía Rivera Torres.

“Esta foto fue tomada en abril y de esa fecha ahora veo unos cambios brutales ¡y lo que falta! Estoy muy motivada a seguir adelante con mi dieta y el ejercicio, sin duda, está rindiendo frutos pero el cambio más notorio está en mi mente“, continuó la actriz de telenovelas recibiendo un sinnúmero de reacciones.

“Con un cuerpo así cualquiera daría las gracias“, “¡La reina de IG!“, “Hermosura“, “Estás divina“, “Ah, caray, si hay y bien“, “Cuerpazo”, “Perfecta“, “¡Qué hermosa!“, “Sexy“, “Una verdadera diosa“, “Tú eres perfecta, Love You“, “No voy a poder dormir, qué cuerpo tan perfecto, Sofi, eres bellísima“, “Gracias por esto, estás espectacular“, “Eres demasiado bonita, toda una princesa“, fueron algunas de las impresiones que le dejaron los fans a Sofía Rivera Torres.

