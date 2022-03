En micro bañador dorado, Ninel Conde da una probadita de su contenido exclusivo

A sus 45 años, Ninel Conde es de las famosas que pone a temblar a todos con su cuerpazo al lucir en micro bañador, pues ha esculpido una figura que envidiaría cualquiera, con la que ha ingresado exitosamente a la plataforma de OnlyFans, donde otras famosas como Yanet García y Celia Lora llevan ya un tiempo.

Este 2022, la actriz de televisión va por todo y dio una probadita de su contenido exclusivo a sus admiradores en redes sociales, en donde apareció presumiendo sus curvas en un micro bikini dorado que apenas cubría lo necesario, dejando muy poco a la imaginación.

Desde un vestidor, Ninel Conde se lució en su bañador y arrancó suspiros a sus seguidores, que cayeron rendidos ante su belleza y así se lo manifestaron en los comentarios de la publicación de la famosa en redes, quien, además de presumirse, aprovechó para invitar a su OnlyFans.

La actriz de “Rebelde” impactó al compartir una fotografía en la que posa en su perfil de Instagram en la que posa modelando un diminuto traje de baño de dos piezas en tono dorado, que apenas le cubría sus encantos.

El top era de delgadas tiras negras y copas en color dorado oscuro, tapando lo indispensable pero dejando admirar sus bombones, mientras que el bikini era sólo un pedazo de tela que hacía su función, pero se perdía entre sus encantos.

Parada de perfil, Ninel Conde presumió su figura, destacando su marcado abdomen y su voluminosa retaguardia, luciendo su piel aceitada y el cabello amarrado en un chongo alto, además de llevar unas gafas de sol oscuras y los labios pintados de rojo, mientras se tomaba una foto en el espejo.

“Mis bombones, ando trabajando en darles el mejor contenido en ONLYFANS. Recuerden que al suscribirse, podrán ver todo lo exclusivo y de calidad que he grabado, y acompañarme en los momentos más íntimos de mi día. Lo que verán allá no lo han visto en ninguna otra parte. No puedo esperar a que por fin lo vean todo… ¿Se unirán a mi club de contenido exclusivo?”, fue el mensaje que acompañó la publicación, robándoles piropos a sus fans.

“Hermosa”, “Wow, súper sexy princesa”, “Guapísima como todos los días”, “Diosa”, “Cuerpazo de miedooooo”, “¡Qué hermosura!”, “Uff, obvio que aquí dejo la quincena”, “Hermosa, eres divina, toda una princesa”, “¡Qué cuerpazo!”, “Ninel está en OnlyFans, no lo puedo creer”, fueron algunas de las reacciones que provocó.

Fue en febrero pasado que Ninel Conde anunció su llegada a OnlyFans luego que sus admiradores se lo habían pedido mucho y la actriz y cantante los complació, haciéndole competencia a otras famosas que se encuentran en este tipo de contenido, pues a sus 45 está espectacular.

