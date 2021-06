En medio del agua, Yanet García atrae con su mirada profunda

Yanet García no para de encender las redes sociales con sus atrevidas imágenes en las que posa en pequeñas prendas con las que deja muy poco a la imaginación. Y aunque la famosa Chica del Clima goza del éxito que está teniendo su OnlyFans sus más de 13 millones de seguidores en Instagram aplauden que los deleite con sus fotografías y videos, tal y como lo hizo hace un par de horas.

La ex conductora de Hoy de Televisa aprovechó un día soleado para compartir con sus fieles admiradores lo bien que se la estaba pasando dentro de una pisicina, donde aprovechó para broncear sus encantos mientras luce un pequeño bikini en color café.

Fue a través de Instagram que Yanet García compartió un candente video en el que aparece de espaldas dentro de la alberca, mientras sumerge sus piernas en el agua, dejando al descubierto su voluminosa retaguardia. Para acompañar el video, la modelo mexicana solo puso unos emojis de un sol, un bikini y uno de agua, mientras atrae con su mirada.

Como era de esperarse la publicaicón de la Health coach logró ganar en poco tiempo miles de likes y cientos de comentarios, muchos de ellos subidos de tono. Y aunque el video, a poco más de 24 horas superó los 260 mil Me Gusta y un sinfín de reacciones, hubo quienes aseguraron que en Instagram la famosa enseña más que en su OnlyFans.

“Bellisíma”, “Perfecta”, “ Creo que se ve más que en su only”, “Me vas a cobrar por ver esto o...??", “Aquí se ve más y unos comprando el onlyfans”, son algunos de los comentarios en el video de La Chica del Clima. Cabe señalar que Yanet García ha sido severamente atacada precisamente porque su contenido de OnlyFans ha decepcionado a algunos de sus sucriptores, quienes aseguran que enseña más en Instagram que en la plataforma de paga.

Recientemente la famosa que radica en Estados Unidos compartió una fotografía en la que aparece en topless desde una playa. Boca abajo y en la arena, Yanet García aprovechó el día soleado para relajarse. " Under the sea ", en español " Bajo el mar", para acompañar la fotografía que hasta el momento lleva más de 100 mil Me Gusta.