En medio de la naturaleza, Irina Baeva derrocha elegancia con un bikini verde

Una vez más, la actriz rusa Irina Baeva se volvió tendencia en las redes sociales luego de deslumbrar a sus millones de seguidores con un atuendo playero con el presumió en todo su esplendor su belleza y escultural figura que se carga a sus 28 años.

Fue a través de su perfil de Instagram que la actriz de Televisa agradeció que es "viernes y el cuerpo lo sabe", por lo que compartió una fotografía en la que aparece en medio de la naturaleza, recargada sobre una palmera, con un bikini verde con el que derrocha elegancia.

Y aunque Irina Baeva sólo mostró sus encantos delanteros, pues trae un pantalón playero de color beich, esto no impidió que la famosa se llenara de piropos. “Fridays in the nature", en español, "Viernes en la naturaleza", escribió la modelo rusa al pie de la fotografía en la que mostró su esbelta figura y con la que elevó la temperatura de sus más de tres millones de seguidores de Instagram al dejar al descubierto su adbomen plano.

Lee también: Irina Baeva se pone los guantes y posa con coqueta minifalda y top estampado

Luego de unas merecidas vacaciones en Estados Unidos, país de donde la modelo rusa hizo arder las redes sociales al mostrarse también con pequeños bikinis, ahora elevó la temperatura de sus fieles admiradores al posar desde Acapulco, Guerrero en medio de la naturaleza.

"Perfecta", "Pura chulada en el paraíso" , "Muñeca preciosa", son algunos de los halagos que la prometida de Gabriel Soto recibió en la publicación que hasta el momento ha acumulado más de 17 mil Me Gusta. Cabe señalar que actualmente Irina Baeva es una de las artistas más populares del momento y una de las más bellas del medio del espectáculo mexicano.

Desde hace años, la famosa ha demostrado que gracias a las arduas rutinas de ejercicios y una sana alimentación es que hoy en día goza de una espectacular figura, siendo la envidia de muchas mujeres. Cabe señalar que Irina Baeva está a punto de llegar al altar con Gabriel Soto, a quien conoció en la telenovela, Vino el amor, y cuando el galán de telenovelas aún era esposo de Geraldine Bazán.

Síguenos en