Tal y como ya lo había anunciado desde hace algunas semanas, Ninel Conde abrió su OnlyFans y le hará competencia directa a famosas como Yanet García y Aleida Núñez con un contenido que, prometió a sus admiradores, “no verán en otra parte”.

La cantante y actriz de TV dio conocer en sus redes sociales la apertura de su cuenta de OnlyFans luciéndose en un conjunto de lencería roja que inmediatamente atrajo la atención de sus más de 5 millones de seguidores en Instagram, dando solo una probadita de lo que podrían encontrar en su contenido exclusivo y prometiendo mostrarlo todo.

Al ser una de las famosas con una de las figuras más espectaculares del medio artístico, a Ninel Conde siempre la habían cuestionado si tenía pensado debutar en OnlyFans y el sueño de muchos de sus admiradores se ha vuelto realidad, pues además que la famosa les prometió contenido que no verán en otra parte también indicó que “no puede esperar a que lo vean todo”.

Ya ayer por la mañana, Ninel Conde había adelantado que hablaría de la apertura de su OnlyFans en algunos programas de televisión a los que había sido invitada, además había colgado una publicación en la que aseguró estar muy emocionada por el inicio de febrero pues había nuevos proyectos.

Ya por la tarde-noche, la “Bombón asesino” sorprendió a todos al publicar una fotografía luciéndose en sexy lencería roja con la que anunció su llegada al OnlyFans, llevándose una carretada de piropos por parte de sus admiradores, que le aseguraron que pronto se suscribirán.

En la imagen, Ninel Conde luce un sujetador rojo satinado con los tirantes bajo los hombros y sosteniendo una de sus nenas con una de sus manos, dejando ver su perfecto abdomen y la tira de encaje de su bikini, mientras posa frente a un gran oso de peluche y voltea sorprendida hacia un costado.

“Mis bombones, ahora si… TENEMOS ONLYFANS. Por fin puedo compartirles esta noticia que me había estado guardando, podrán ver contenido exclusivo y de calidad en onlyfans.com/ninelconde, como este es sneak peak que les dejo. Lo que verán allá no lo han visto en ninguna parte. No puedo esperar a que por fin lo vean todo… ¿Se unirán a mi club de contenido exclusivo?”, escribió Ninel Conde.

Los seguidores de la cantante rápidamente reaccionaron a la publicación de la famosa y le lanzaron miles de piropos y emoticones de corazón ante la noticia, rindiéndose ante sus pies por su belleza y prometiendo suscribirse a su OnlyFans.

“Hermosura divina“, “Sí, amor, obvio“, “Bellísima“, “Te ves muy hermosa y sexy de Rojo“, “Divina, dueña de mis fantasías“, “Super Cute“, “¡Qué belleza!“, “Siempre bella, luces increíble“, “Estás preciosa, tan bella como siempre, soy tu fan desde Venezuela“, “Lindo detalle“, “Sexy“, “¿Cuál es, bombón, para suscribirme de inmediato?“, “Me vas a hacer vender la grabadora“, “¡Qué noticia más interesante que ya podemos verte en el OnlyFans“, “Glamour y mucho estilo, tú eres magia”, fueron algunas de las impresiones que provocó la “Bombón asesino”.

