En leggins y top revela Marjorie de Sousa secreto para mantener exquisita figura

Para nadie es un secreto -al menos para sus fans- que la actriz Marjorie de Sousa echa mano de fajas y ropa modeladora para moldear su exquisita figura; sin embargo, la venezolana reveló otro de sus secretos por los cuales mantiene ese cuerpo de diosa con el que causa bajones de presión a más de uno.

Y es que, así como en infinidad de ocasiones, la venezolana de 41 años ha sugerido el uso de dichas prendas así como también ha mostrado las exhaustivas rutinas de ejercicio a las que llama "masacre" debido a que la dejan muy cansada y adolorida -aunque cada vez con mejor cuerpo-, así ha mostrado también otra nueva opción.

Fue desde su cuenta de Instagram, que Marjorie de Sousa contó que se trata de un reto llamado "Detox" que sirve para desintoxicar el cuerpo y contiene ingredientes naturales y orgánicos para un mejor resultado.

Esto, a la par de un vídeo en el que la villana de "La Desalmada" producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, muestra los productos que le ayudan a sentirse bien y verse mejor.

"Y yo estoy feliz porque a partir de hoy comienzo mi reto de siete días de Detox "Yes, you can!" (Sí, tú puedes!). Sus ingredientes son naturales y orgánicos, te dejan full (llena) y tienen 20 gramos de proteína sin azúcar y a nosotros las mamás que necesitamos esa energía extra para cuidar a nuestra familia y para trabajar, le agrego High Energy (Energía alta) para tener energía todo el día..." se le escucha decir a Marjorie.

Mientras tanto en su descripción informativa se lee: "Comenzando mi #detox de 7 días, me encanta porque este desintoxicante es con ingredientes naturales y orgánicos, ¿Quién hace conmigo el reto? #yesyoucan".

Por otro lado, la madre del pequeño Matías Gil de Sousa, invita a formar parte de la familia de productos energéticos: "Mi gente linda, @yesyoucan también les permite representar y vender sus productos maravillosos; En Estados Unidos y Puerto Rico pueden contactar a un coach #Yesyoucancoach. Aquí está toda la información en www.yesyoucan.com. 1-888-988-5515 #brandambassador Ya estamos en México #mexico 001 888 229 7655 @yesyoucanMéxico #yesyoucanmexico y también en Venezuela #venezuela @yesyoucanvenezuela #yesyoucanvenezuela #yesyoucan".

Por otro lado, aprovecha para felicitar a Alejandro Chaban, quien es uno de los distribuidores del producto: "¡Felicidades querido amigo @alejandrochaban por el aniversario número 9 de estos espectaculares suplementos naturales @yesyoucan #transformationchallenge #yesyoucancommunity #yesyoucanfamily #brandambassador #mds #marjoriedesousa".

