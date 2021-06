En leggins y blusa cortita, Marjorie de Sousa quiere ser un poquito tuya

En 2019, la actriz Marjorie de Sousa protagonizó la telenovela "Un poquito tuyo" junto a Jorge Salinas y la participación antagónica de Lorena Herrera, que fue producida por Agustín Restrepo para Imagen Televisión. No obstante, la venezolana grabó una canción y un vídeo con el tema "Un poquito tuya" que hacía referencia al nombre del melodrama; en el que lució con leggins negros y una blusa cortita.

El tema principal del melodrama que fue distribuído por Telemundo Internacional, estuvo a cargo de los cantantes latinos Diego Torres y Carlos Vives; sin embargo Marjorie de Sousa grabaría una segunda versión, que estrenó el 22 de abril de 2019 en YouTube, dos meses después de que entrara al aire el melodrama que ella misma protagonizaba.

La actuación no es la única pasión de la rubia venezolana, pues este 2021 ha regresado a la música luego de tantas interrupciones y pausas que ha hecho en su carrera musical. No obstante, "Un poquito tuya", formó parte de la producción de Imagen Televisión.

Lee también: Marjorie de Sousa presume chiqui cintura en body de lentejuelas

Pero además del canto, el baile también es una de las grandes pasiones de la villana de telenovelas, por lo que no perdió la oportunidad de hacer una coreografía que le permitiera mover caderas y todo el cuerpo a la para de querer ser "Un poquito tuya".

La actriz que dará vida a la malvada Julia Torreblanca en "La Desalmada", producción de José Alberto Castro para Televisa, y que entrará al aire el próximo 5 de julio de 2021 por el Canal de las Estrellas, también sorprendió a la audiencia cibernética.

Y es que, luego de verla cantar y bailar al mismo tiempo con tremendos movimientos de caderas sin parar, muchos de los internautas opinaron a favor de la venezolana, pues muchos no creían que el trabajo de Marjorie de Sousa les fuera a gustar y sin embargo, los comentarios que se leen aluden a todo lo contrario.

Lee también: Marjorie de Sousa, la villana más sexy que te hará sudar en La Desalmada

"Como toda actriz que desea ser cantante, pensé que iba a ser un desastre la canción...pero sorpresaaaaaa, me gustó, es bueno el tema....!!!!", "Tú tienes que hacerte súper famosa, eres muy buena en la música, si este es tu primer tema no me imagino lo que vendrá después".

O "Yo la he escuchado en vivo, y si sabe cantar la muchacha... Felicitaciones Marjorie", son algunos de los comentarios que se pueden leen en las opiniones de los internautas bajo el vídeo de de Sousa.

El tema fue compuesto por Joss Favela e interpretado por Marjorie de Sousa, que sin duda, ha enamorado con su sensual voz. Desde aquel abril del 2019 a la fecha, el vídeo tiene 728,718 vistas y 1,567 comentarios de todo tipo.