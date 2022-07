En leggings de cuero y transparencias, Marjorie de Sousa le da batalla a Aracely Arámbula

Sus personajes en televisión las han puesto en lo más alto de la cima del éxito, pues su talento dotado de belleza sinigual y cuerpo de diosas, ha cautivado al público entero... Y aunque en diferentes producciones y a destiempo, así fue la vez que tras lucir magistralmente un par de leggings de cuero y transparencias, Marjorie de Sousa le dio batalla a su colega, la actriz Aracely Arámbula.

Y la ocasión surgió precisamente tras figurar en la pantalla chica de Televisa y anteriormente en Telemundo, cuando Aracely Arámbula y Marjorie de Sousa dieron vida a mujeres valientes, empoderadas y que no le temían a nada... tanto así, que se echaron de enemig@s a más de un@.

Por su parte, Marjorie de Sousa fue una de las grandes sorpresas que José Alberto 'El Güero' Castro tenía bajo la manga para dar vida a Julia Torreblanca en "La Desalmada" que en febrero de 2021, destapó a su elenco; personaje con el que sin duda, dejó una imborrable huella en el mundo de los melodramas.

Lee también: Tras presumir jugosa retaguardia en falda de cuero, Aracely Arámbula sufre incidente

Pues además de la maldad y ambición que corría por las venas de Julia Torreblanca, la belleza incontrolable de la villana más cruel de "La Desalmada", Marjorie de Sousa demostró que posee una da las mejores figuras entre las féminas del espectáculo y como Julia Torreblanca, terminó enamorando aún más, a sus fans.

No por nada, esa postal en la que aparece luciendo vestida toda de negro, todo los atributos que tiene, ha sido halagada y compartida por demás fans, como su fanpage (página de fans) @sousaticos, quien le hizo los honores de compartir dicha publicación más a detalle de la venezolana.

Lee también: Marjorie de Sousa despide con honores a Susana Dosamantes tras haber compartido telenovela

Leggings de cuero, un exquisito sostén de encaje, la blusa traslúcida y un par de botas vaqueras negras con estoperoles y detalles plateados, conformaron el outfit que se ha quedado para la historia entre las villanas de telenovela.

Y qué decir de Altagracia Sandoval, personaje que llevó sobre sus hombros durante cuatro años Aracely Arámbula, y que catapultó su carrera a nivel internacional con "La Doña" (2016-2020) de Telemundo. Pues aunque en el fondo era una mujer buena, el hecho de haber visto cómo asesinaban a sus padres y a su novio de juventud, la hizo tener un corazón de piedra.

No obstante, esto la hizo empoderarse más y con ello, no dudó ningún segundo en restregar su belleza a uno y otro hombre que buscaba hacerle la vida imposible.

"...'Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para tus sueños'. Actriz estadounidense Marilyn Monroe. Mi #ArAfamilia hermosa, espero que tengan un bello día lleno de felicidad. Les mando muchos besos y bendiciones", se lee al pie de la foto que 'la Chule' compartió en su cuenta de Instagram.

En la que además lució sus voluptuosos atributos adornados por un brasier de encaje y las transparencias de la prenda traslúcida. Aracely Arámbula presumió cinturita con un par de jeans negros y le dio luz a su belleza tras lucir un blazer en un cálido tono amarillo, con la que hasta el momento ha logrado recoger arriba de 178 mil corazones rojos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!