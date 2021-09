En jumpsuit entalladito Adamari López acapara reflectores con su nuevo look

El impresionante cambio físico que ha tenido Adamari López en los últimos meses ya no se puede ocultar y la presentadora de televisión es la más feliz en presumir su figura con su nuevo look, con el cual recuerda a la actriz que triunfaba en las telenovelas en México en la década de los 2000.

La conductora titular del programa “Hoy día“, matutino de Telemundo, acaparó los reflectores al lucir su cuerpazo en un jumpsuit entalladito en color negro, con el que se llevó cientos de piropos por parte de sus fans, quienes alabaron su belleza y su fuerza de voluntad para recuperar su figura.

Presumiendo su nuevo look, Adamari López provocó suspiros entre sus seguidores en redes sociales al compartirles una imagen en la que posa con el ajustado atuendo, con el cual lució más delgada que nunca y dejó claro que la soltería le sienta muy bien.

Fue desde su perfil oficial en Instagram donde Adamari López compartió una fotografía con sus 5.7 millones de seguidores en la que modela un moderno y entallado jumpsuit en color negro, con el cual deja ver sus curvas de manera muy sutil y destaca lo mucho que ha cambiado su cuerpo en los últimos meses.

La protagonista de “Amigas y rivales” ha aprendido a conocer su cuerpo y sabe muy bien lo que le se le ve sensacional, por lo que habló de los beneficios que una prenda como está puede hacer en la figura de las mujeres, cosechando miles de reacciones.

Adamari López lució con un jumpsuit negro ajustado, con escote de corazón y de tirantes, que se pegaba a su piel marcando sus curvas. Un cinturón de tela se amarraba en la zona más delgada de su torso para darle más forma, mientras que unas altas zapatillas oscuras redondeaban el outfit, estilizando su figura.

La presentadora de televisión se mostró radiante con el cabello suelto y partido a la mitad, peinado con leves ondas que caían sobre sus hombros. Como accesorios, la ex de Toni Costa utilizó varios collares de cuentas y unas pulseras en el brazo derecho, además de un gran anillo en la mano izquierda.

“Hola, hola mi gente linda. Amo los jumpsuit, una sola pieza que es fácil de usar y además me encanta el negro para vestir… Creo que me hace lucir más delgada. Éste fue mi Look que coordinó para mí @benditoclosetstyle ¿Les gusta?”, escribió la puertorriqueña junto con la imagen en Instagram.

“¡Qué cambio grande! Te he seguido desde el inicio de tu bajada de peso. Felicidades, te admiro mucho, siempre luchona“, “Te ves espectacular, pareces de 20, corazón“, “Pienso que es una de las piezas que más bonita te queda, Adamari, debes continuar con ese estilo que se ajusta tu cuerpo”, “Yo amo y los jumpsuite. Estás hermosa”, “Estás más espectacular que nunca”, fueron algunas de las impresiones que los seguidores de Adamari López dejaron en el post de la red social de la camarita.

