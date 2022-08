En jumpsuit corto, Cynthia Rodríguez presume las del millón por las calles españolas

Después de unas breves semanas en México, Cynthia Rodríguez volvió a Europa para acompañar a Carlos Rivera a algunas presentaciones pues todavía están de luna de miel y ella decidió tomarse un respiro en su vida profesional para pasar tiempo con su esposo.

Pero lo anterior no quita que la ex conductora de “Venga la alegría” mantenga al tanto de sus actividades a sus seguidores en redes sociales, donde los entera de cada paso que da en su nueva vida de casada y no deja de deslumbrar destacando su belleza con espectaculares outfits, como el jumpsuit corto que lució mientras paseaba por las calles españolas.

Muy a su estilo, Cynthia Rodríguez presumió las del millón mientras se abría paso como top model en España y mostraba, con gran estilo, que se encuentra en una de las etapas más felices de su vida, demostrando que el matrimonio le sienta muy bien.

Cuerpazo, pelazo y actitud

Fue mediante sus redes sociales que la coahuilense dio a conocer que se encontraba nuevamente en el viejo continente después de haber vuelto a México y dejarse ver en “Venga la alegría” y en Huamantla, además de algunos conciertos que dio Carlos Rivera en diversas ciudades.

La gira del cantante tenía presentaciones en Europa por lo que ambos regresaron y la ex académica aprovechó para hacérselo saber a sus fans mediante sus historias de Instagram, donde compartió fotos y videos sobre su estancia en España.

Cynthia Rodríguez aprovechó para mostrar el espectacular sitio donde se hospedó, el cual tenía una gran vista y una piscina en una parte elevada, presumiendo cuerpazo con un vestidito blanco de pronunciado escote, con el que dejó ver detalladamente sus encantos.

Pero en su más reciente publicación, la presentadora de televisión subió un breve clip donde se le observa tomando las calles subida en un par de altísimos tacones mientras da pasos de modelo sobre el pavimento y luce su estilizada silueta en un jumpsuit corto de tela estampada.

Su outfit y sus tacones le hicieron destacar sus kilométricas piernas mientras ella lucía su belleza levantando las manos y dando una vuelta para mostrar su atuendo y la abertura que tenía en la zona del abdomen, arrebatando suspiros entre sus fans, que se manifestaron rápidamente en su post.

“¡¡Que sí, que te quedes!! Que España te queda muy bien y a tu Instagram aún mejor”, “¡¡¡Tus tacones son lo más top de la vida y te ves espectacular!!!”, “¡Qué bien te sienta España!”, “La más preciosa”, “Verte feliz me alegra el día”, “Irradias felicidad”, “Disfrutad de estos días en España”, “Soy tu fan”, fueron algunas de las reacciones.

