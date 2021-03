En jumpsuit blanco y sombrero de copa, Maribel Guardia arrancó suspiros

Cada vez más elegante, así es como luce la actriz Maribel Guardia, quien cada día muestra un modelito nuevo con los que sin duda alguna, luce espectacular. La mañana de este viernes, dio la bienvenida al fin de semana y posó con un elegante jumpsuit color blanco que enmarca su cintura y lo complementó con un sombrero de copa y unas zapatillas de plataforma color nude.

Pues es en su cuenta oficial de Instagram en la que la actriz de telenovelas, ya se le ha hecho costumbre deleitar la pupila de sus fanáticos, quienes siempre están al pendiente sobre una nueva publicación que hará Maribel Guardia, por lo que sus postales, siempre son muy concurridas y comentadas.

"Cuando no hay odio dentro, no hay enemigos fuera. #feliz #viernes #look @blacksecret.mx. Nos vemos a las 2 por facebook ", escribió Maribel Guardia por la mañana de este viernes, quien dejó claro que cuando las personas viven en paz consigo mismas, no hay odio generado dentro de su corazón.

El look que la costarricense presumió la mañana de este viernes, es uno de los que más ha cautivado a sus seguidores, pues la prenda cumple doble función en ella; a parte de enmarcar su cintura, la también modelo luce elegante, y en una sola pieza, puede sustituir el pantalón y la blusa.

Por otro lado, el jumpsuit, se puede utilizar con algun saco tipo blazer o alguno tipo cazador. La otra ventaja de utilizar una prenda de este tipo, es que le va bien a casi cualquier tipo de zapato vestidor como cerrado, abierto, botas, sandalias de plataformas, etc.

Además, resulta muy cómodo ya que es una prenda que puede servir para asistir tanto a una comida de día, una cena, una reunión familiar o de amigos. Y sin duda, Maribel es una embajadora de la belleza femenina, por lo que sin problema, luce perfecta.

Por supuesto, los obligados comentarios a su última publicación no se hicieron esperar, y como normalmente ocurre, la esposa de Marco Chacón, recibió halagadores mensajes que se leen en la caja de comentarios.

Aduladores comentarios como "Divina", "Mi hermosa", "Linda", son los primeros que saltan a la vista. La instantánea de este viernes, tiene 347 mensajes en total y hasta el momento, ha logrado 30,594 likes.