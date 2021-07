En glamoroso vestido rojo, Bárbara de Regil exhibe sus estrías

Con su imperio del fitness a todo lo que da, Bárbara de Regil es una de las influencers más cotizadas de redes sociales no sólo por su cuerpazo, sino por los consejos que brinda y las rutinas de ejercicio que comparte con sus fans, y aunque pareciera que tiene todo perfecto, ella misma presume sus “defectos”, como en esta ocasión, en la que exhibió sus estrías.

No es la primera vez que la protagonista de la versión mexicana de “Rosario Tijeras”, serie de TV Azteca, muestra estas marcas que le han dejado el ejercicio y los cambios en su peso, pero en esta ocasión presumió las del escote, con un glamoroso vestido rojo.

Bárbara de Regil no esconde sus imperfecciones y las exhibió orgullosa con su espectacular vestido rojo, con el cual deslumbró a sus admiradores de redes sociales, quienes le escribieron algunos mensajes que ella reprodujo posteriormente.

La histrionisa mexicana compartió en sus historias de Instagram una serie de clips y fotografías en las que se mostraba muy arreglada, con el cabello peinado hacía atrás y un vestido de tul y corset en color rojo, con el cual modeló sus espectaculares curvas de una manera muy elegante.

Algunos de los seguidores de la influencer fitness preguntaron sobre las estrías que tiene en la zona de los senos y ella, ni tarda ni perezosa, les compartió un acercamiento de las mismas, que se adivinan debajo del escote del vestido, asegurando que se siente muy cómoda de su cuerpo y que esas marquitas cuentan parte de su proceso.

Bárbara de Regil presumió orgullosa las estrías de su escote, mostrándolas a sus seguidores. Foto Instagram Bárbara de Regil

“¿Y saben que es lo más bonito? Que no escondo mis estrías”, escribió Bárbara de Regil en una de las imágenes que compartió, llevándose las palmas de sus admiradores, varios de los cuales replicaron su historia alabando su seguridad y la manera en que ha aceptado su cuerpo.

“Esta mujer es de verdad increíble, ella ama sus estrías y no le da pena mostrarlas. Es un gran ejemplo para todas las mujeres que dudan de sí mismas y que no tienen amor propio”, “Broo, es que tengo a la mejor ídola. Estoy tan feliz de tenerte en mi vida porque me enseñaste a creer en mí misma y amarme tal y como soy, y eso te lo voy a agradecer toda la vida”, fueron dos de las historias que reposteó la actriz.

La protagonista de "Rosario Tijeras" lució un vestido de tul y corset que destacó su cuerpazo. Foto Instagram Bárbara de Regil

Las estrías son lo de menos cuando se tiene un cuerpazo como el de Bárbara de Regil, quien en anteriores ocasiones ha mostrado las marquitas que tiene en la zona de los glúteos, sin pena alguna, y suele lucir sus bikinis mostrándose muy segura de sí misma, algo que trata de transmitir a sus seguidores.

Actualmente, Bárbara de Regil trabaja en las grabaciones de la telenovela “Parientes a la fuerza”, aunque han existido rumores de que ha sido indisciplinada con los llamados y le ha hecho desplantes a la producción, dejándolos plantados en diversas ocasiones, algo sobre lo que ella no se ha pronunciado hasta el momento.

