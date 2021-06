En faldita y sin sujetador, Livia Brito rompe TikTok con bailecito

La actriz cubana Livia Brito ha demostrado que la actuación no es su única pasión, pues el baile es lo suyo y así lo ha demostrado cantidad de veces; como en una de esas ocasiones en las que literalmente rompió TikTok con bailecito y un outfit que consiste en faldita y una sexy blusa que usó sin sujetador.

Fue en abril del 2020, cuando el mundo entero se encontraba en pleno confinamiento social por causa de la llegada del Covid-19, que la cubana enamoró una vez más a sus miles de seguidores en TikTok; y luego de econtrarse cosechando el éxito de la telenovela "Médicos, línea de vida" (2019), creó un sinfín de bailes y desafíos que ofrece la app de origen chino.

Fue en abril de 2020, que Livia Brito cautivó a sus "bebés de luz" como llama a sus fanáticos, con un baile a ritmo de Hip-Hop fusionado con otros ritmos latinos, protagonizando un vídeo en el que, por si fuera poco verla una sola vez, se dejó ver cuatro veces más con un efecto espejo.

Lee también: Livia Brito presume sus torneadas piernas con mini outfit lavanda

"Bailecito del 1 al 10 cuánto le das?? # baile #mequedoencasa #destacame @diego.tu.chico #hiteverybeat - dianelis <3", escribió la cubana, luego de bailar por unos cuantos segundos con sexies movimientos, pero además, luciendo sus encantos sin sujetador, lo que causó revuelo entre los usuarios de TikTok.

Por otro lado, dentro de los comentarios de la publicación de la primavera del 2020, la cubana escribía: "Jejeje, no sean duros, estoy aprendiendo jejeje", y tras su advertencia, la cubana recibió mensajes como: "Le doy un millón".

Otros más la felicitaron por su actuación en "Médicos, línea de vida" y "La Piloto" (2017). "Sabes que me gusta la serie que haces de La Piloto", "Siempre envidié tu cuerpazo en La Piloto, eres increíble". Algunos otros fueron más sinceros con la cubana: "Un 6 porque Kim lo hace mejor"

Lee también: Presume Livia Brito silueta con mini vestido de olanes y tacones

"10 de 10 sobre 10, la mejor de todo y sobre todo, la mejor piloto que he visto", "Yo te doy un 11 porque me encantó cómo bailas", "Livia, te pongo 10, eres lo máximo. Ayer vi uno de tus primeros TikToks cuando tus amigas te dicen que no vayas a hablar, de dónde es ese dialecto?".

Y las buenas calificaciones siguieron: "A ti te daría no solo un 10 sino un 1,000", "Yo le doy 100 de 10, te amo". "Yo pienso que la calificación para este baile es de tres puntos; así como estás vestida está bien, sólo que te faltaron saltitos".

Claro, el comentario se debe a que Livia Brito lució silueta perfecta; sólo que con el detalle de que no trae sujetador, por lo que a este fanático le hubiera gustado ver más.