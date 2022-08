En falda de abertura y topcito rosa, Carmen Villalobos es el mejor platillo de Top Chef VIP

La nueva temporada de Top Chef VIP, reality show de Telemundo que sustituye a “La casa de los famosos 2”, arrancó con todo, con unos participantes entusiastas y ávidos por mostrar sus dotes culinarias, pero la belleza se cuece aparte y Carmen Villalobos se encargó de robar reflectores.

La estrella colombiana de televisión lució despampanante en el episodio de apertura del programa, en el cual participan los actores mexicanos Marlene Favela y Mauricio islas, pero esta vez fue la protagonista de “Sin senos no hay paraíso” la que se lució en todo su esplendor con una falda de abertura y un topcito rosa.

Sin duda, Carmen Villalobos se convirtió en el mejor platillo de Top Chef VIP y sentada sobre una barra no dejó lugar a dudas de por qué es considerada una de las actrices latinas más cotizadas de la actualidad, desarrollándose en un ámbito que, si bien no le es desconocido, tampoco había tenido oportunidad de explorar más allá.

Lee también: Carmen Villalobos y Marlene Favela robar án cámara en la cocina de Top Chef VIP

La más guapa

Aunque el nuevo programa de Telemundo anunció verdaderas bellezas dentro de las participantes, como Marlene Favela, la ex Miss Universo Zuleyka Rivera y la actriz Scarlet Ortiz, lo cierto es que en el área de la conducción Carmen Villalobos brilló como un sol y opacó todo lo demás.

Esta es la segunda vez apenas que la originaria de Barranquilla explora el mundo de la conducción de programas, pues apenas hace un año debutó en este rubro con el reality “Escuela imparables”, transmitido por E! Entertainment, donde acompañó el desarrollo de los proyectos comerciales de un grupo de mujeres.

Lee también: Carmen Villalobos y el personaje con el que saltó a la fama; es una de las actrices más cotizadas

Pero ahora, en Top Chef VIP Carmen Villalobos tendrá la oportunidad de interactuar con los participantes, que tendrán que preparar sus platillos con límite de tiempo, por lo que con su simpatía y belleza espera endulzarles al menos la vista, y así lo hizo en el primer episodio de esta temporada.

La actriz colombiana apareció luciéndose en un topcito de color rosa y sin tirantes, acompañado por una falda larga de inmensa abertura en la pierna izquierda, que le permitió presumir sus atributos mientras se sentaba en una de las barras de cocina de Top Chef VIP.

Como si fuera el platillo más suculento de la carta, Carmen Villalobos robó miradas con su look vibrante presumiendo piel y sus estilizadas piernas, luciendo extensiones en el cabello y una sonrisa espectacular, con la que demostró que pese a pasar un momento complicado con su separación, está de pie y más bella que nunca, provocando suspiros entre sus fans.

“La conductora más guapísima del mundo mundial, ¡Qué perfección!“, “Amé el programa“, “A esta mujer se le reza“, “¡Dios mío, me encantó, me reí mucho! Fue un episodio increíble y tú como anfitriona lo eres todo“, “Baby, esas piernas“, “Fue una maravilla Carmen, me encantó todo y la naturalidad de la personalidad de cada concursante“, “Estás divina, muy espontánea y simpática como siempre“, “El outfit te queda hermoso“, “¡Tremenda!”, fueron algunas de las reacciones que provocó.

Síguenos en