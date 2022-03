En escotado body rojo, Aleida Núñez hace tentadora invitación a sus fans

Desde que decidió ingresar al mundo del contenido exclusivo mostrando sus curvas en sensuales atuendos y poses sugerentes, Aleida Núñez se las ha ingeniado para atraer más suscriptores a su plataforma y en esta ocasión hizo una tentadora invitación que muy pocos dejarían pasar por alto.

La actriz mexicana, quien muy pronto regresará a la televisión con el melodrama “Corazón guerrero”, arrancó suspiros al modelar en un escotado body rojo arriba de un automóvil, mientras hacía promoción para su página de contenido VIP con una interesante oferta, en la que existe la oportunidad de conocerla.

Luciendo sus curvas en el sexy atuendo, Aleida Núñez hizo una tentadora invitación a sus fans, sobre todo a sus suscriptores en su plataforma de contenido exclusivo, y les lanzó la oportunidad de conocerla y tenerla cerca en carne y hueso, pues habrá un sorteo en el que el premio mayor será convivir con ella.

La ex reina de belleza compartió un video de ocho segundos en su perfil de Instagram en el que modela un sexy y destapado body rojo de seda que únicamente le cubre lo necesario y deja muy poco a la imaginación, mientras presume todo lo que tiene a bordo de un Ferrari rojo.

Su atuendo tenía un pronunciado escote que le permitía lucir sus encantos y mostrar la piel de su torso hasta su ombligo, donde presumió un piercing, mientras que los costados también estaban descubiertos y unidos a la pieza únicamente por dos finas tiras.

El corte de la prenda era a la cadera y con ello Aleida Núñez destacó sus torneadas piernas estilizándolas aún más con unos altos tacones blancos, presumiendo su cabellera suelta y alborotada y los labios pintados en rojo pasión, totalmente seductora.

Pero eso no fue todo, pues la actriz no sólo deleitó la pupila, sino que lanzó una tentadora invitación que muy pocos podrán rechazar pues realizará un sorteo entre los suscriptores de su página de contenido VIP y cinco de ellos serán los afortunados ganadores que podrán conocerla en vivo y a todo color.

“www.aleidavip.com ¡Suscríbete y esta semana será el sorteo para elegir cinco ganadores! Podrán estar en una sesión de fotos y cenaremos juntos en un lugar sensacional en la CDMX”, fue la oferta que lanzó Aleida Núñez desde su perfil en Instagram, desatando la locura entre sus fans y consiguiendo miles de reacciones casi al instante.

“¡Qué belleza tan espectacular, linda y hermosa!, “Wow, me dejas sin palabras, eres única”, “¡Qué curvas y yo sin frenos!”, “Cautivadora mente bella y hermosísima”, “Hermosa”, “Espectacular, corazón”, “Mamacita”, “Preciosa”, “Te ves muy bonita”, “Belleza salvaje“, “Linda“, “Chulada de mujer”, “Eres mi amor platónico“, “¡Qué mujer!“, “Eres preciosa, me gustas“, “Yo me caso contigo“, fueron algunas de las impresiones que provocó la famosa en su sexy body rojo.

