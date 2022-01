En entallado vestido de piel, Adamari López se quita 20 años de encima

Pese a las muchas especulaciones que existen sobre la forma en que Adamari López ha logrado regresar a su peso ideal, la actriz no deja que las críticas afecten y se muestra más espectacular que nunca, y esta vez se lució en un entallado vestido negro de piel con el que arrancó suspiros en redes.

Como una modelo apareció la presentadora de televisión con el espectacular atuendo que presumió en su cuenta de Instagram, al grado que muchos de sus fans le aseguraron que se quitó 20 años de encima con este outfit, dejando ver que está mejor que nunca.

A sus 50, Adamari López ha sorprendido a propios y extraños con el espectacular giro que le dio no sólo a su figura, sino también a su vida tras anunciar la separación de Toni Costa, padre de su hija, luego de una década juntos, y muchos piensan que tras esta decisión se quitó años de encima y lo confirmó y luciéndose en un entallado vestido de piel.

La protagonista de “Amigas y rivales” compartió un video en su cuenta de Instagram para sus 7 millones de seguidores en el que luce despampanante en un sólo segundo, presumiendo cuerpazo en un entallado y elegante vestido negro de piel que destacó su figura.

La prenda tenía mangas largas y abombadas, un profundo escote en “V” y una abertura justo a medio muslo, con un largo de la falda debajo de la rodilla, un corte muy elegante que hizo lucir aún más espectacular a la conductora del matutino de Telemundo “hoy día”.

Adamari López no necesitó accesorios extras para complementar su look, únicamente un par de zapatillas abiertas de plataforma y el cabello suelto cayéndole sobre los hombros, luciendo 20 años más joven de la edad que tiene y ello fue corroborado por sus millones de fans en la aplicación de la camarita.

“¡Ada! Te ves 30 años más joven y guapa. ¡Que bella inspiración, amiga! ¡Brava! #TodoEquilibrado“, “Los hijos de Dios siempre están bellos“, “No me canso de ver tus Videos, un ejemplo de mujer luchadora y constante, es un honor ver cómo has superado dificultades y avanzado en tu vida“, “Eres fortaleza e inspiración, has pasado muchas batallas“, “Hermosa, eres un mujerón, bendiciones para ti“, “¡Cada día más bella y empoderada!“, son algunas de las reacciones que se leen en su post.

La mayoría de sus fans resaltaron que su esfuerzo y su lucha contra el sobrepeso los ha inspirado para buscar mejores hábitos en su vida diaria, pues si ella pudo transformar su cuerpo, todos pueden, pese a que muchos mencionan que su drástico cambio se debió a una operación de manga gástrica.

Sin embargo, Adamari López nunca ha aceptado haber pasado por el quirófano para bajar de peso, sino que todo se debe a cambios en su estilo de vida y al ejercicio, como ha dejado constancia de ello en su perfil de Instagram, donde ha documentado todo su proceso.

