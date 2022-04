En entallada blusa blanca y pantalón, Aleida Núñez invita a verla en Corazón guerrero

En su retorno a las telenovelas, Aleida Núñez ha hablado de su personaje de Selena en diversas ocasiones y aunque todavía no aparece a cuadro en la ficción producida por Salvador Mejía para Televisa, ya invitó a sus fans a verla en “Corazón guerrero”.

La actriz de televisión compartió en sus redes una imagen en la que aparece con su look de Selena luciendo una entallada blusa blanca y un pantalón mientras posa para la cámara y lanza la invitación a sus millones de admiradores en redes, que se deshicieron en halagos por su belleza.

Aleida Núñez invitó a verla en “Corazón guerrero” una vez que su personaje entre en acción en la telenovela protagonizada por Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco, pues promete enamorar cada día a los televidentes con su extraordinaria figura y más como la presentó, de pantalón y entallada blusa.

En la ficción de Salvador Mejía, la actriz originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, interpretará a una maestra de baile que en algún momento se verá relacionada con Samuel (Christian de la Campa), uno de los protagonistas de la historia.

Todo indica que Selena deberá pelear con Doménica (Oka Giner) por el amor de Samuel, pues él ha quedado impresionado con ella y comienza a sentir cosas, pero todavía no aparece Selena, por lo que el galán se verá en una gran encrucijada en determinado momento de la historia.

Pero resulta difícil creer que alguien le pueda decir que no a Aleida Núñez, quien presumió su impactante belleza en una entallada blusa blanca de encaje y unos jeans ajustados negros, invitando a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram a seguirla de lunes a viernes en “Corazón guerrero”.

“No se pierdan a mi personaje SELENA @corazon_guerreroof 4:30 pm @canalestrellas #novela #actriz”, escribió la actriz mexicana junto con la publicación, recibiendo miles de comentarios por parte de sus admiradores, que ya no pueden esperar para verla.

“No me he perdido ningún capitulo. Felicidades, Aleida”, “Con mi #Delacampa no me lo pierdo”, “Pretty Woman…”, “Estás espectacular”, “Todo el éxito, amiga”, “No me lo perderé ya que eres mi actriz favorita de las novelas. Te amo, Aleida”, “Encantadora”, “Hermosa, Aleida, va hacer todo un éxito su nueva telenovela, ‘Corazón guerrero’”, fueron algunas de las reacciones que logró.

La actriz mexicana retomará así su carrera en la TV luego de una ausencia de un año, además que a la par trabaja en su obra de teatro “Amor de tres” y en su plataforma de contenido exclusivo, donde ha tenido mucho éxito.

