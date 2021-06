En encaje y pantalón blanco sin prenda abajo, Aleida Núñez presume que es pureza

Aleida Núñez puso a fantasear a sus admiradores al aparecer con un revelador atuendo de encaje y pantalón blanco sin prenda abajo. Conocedora de la belleza y presencia que posee, la actriz esta vez fue más allá y deleitó como nunca antes, luciendo sus espectaculares curvas con un outfit muy pegadito.

Consentida de los internautas por crear siempre contenido muy vistoso para sus cuentas en redes sociales, la presentadora de televisión deslumbró con unas prendas y tonos con los que presumió que es pureza, y de la más transparente.

Desde unas escaleras, Aleida Núñez posó para la lente modelando un delicado top de encaje en color azul cielo con el que no sólo destacó sus bombones, sino que también dejó al descubierto su marcado y duro abdomen, pues la prenda únicamente le tapó hasta la parte del busto y dejó mucha piel a la vista.

La originaria de Lagos de Moreno Jalisco compartió con sus más de 3 millones de seguidores en Instagram una postal en la que presume sus espectaculares curvas con un ceñido pantalón blanco con grabado y de corte a la cintura, que deja ver perfectamente que no trae nada debajo de estos sensuales leggings.

En una segunda imagen, la modelo da la espalda a la cámara y deja apreciar su durazno en todo su esplendor, pues la tela del pantalón se estira justo por la redondez de sus cachetes y se trasluce un poco, dejando una vista como pocas.

Con unas zapatillas blancas y el cabello suelto, la actriz de “Hasta que el dinero nos separe” se luce parada de perfil sobre unas escaleras de metal y un gran ventanal, destacando su belleza mientras hace referencia que el color blanco representa la pureza, desatando la locura entre sus fans, quienes se manifestaron rápidamente en los comentarios de la publicación.

“Siempre tan hermosa y bella”, “Mami, que sexy eres”, “Divina y hermosa princesa”, “Linda tarde, belleza”, “Guapísima”, “Qué hermosura de dama”, “Aleida, pregunta seria: ¿sabes que comen los pajaritos?”, “Me Encantan las dos fotitos, sobre todo la segunda”, “Tu belleza y tu sensualidad son incomparables, cuídate”, “El amor de mi vida”, “Encanto”, son sólo algunas de las reacciones que cosechó Aleida Núñez en el post.

El outfit de la ex reina de belleza levantó revuelo y ella aprovechó para hacerle promoción, pues se trata de un par de prendas que pertenecen a su línea de ropa, la cual tiene como objetivo resaltar las curvas de la mujer y sacarle provecho a la silueta femenina. Cabe señalar que Aleida Núñez es una de las actrices más queridas de las redes sociales y una de las que ha demostrado que llevar una alimentación saludable y hacer ejercicio tiene sus beneficios, y muestra de ello es su espectacular figura.

En los últimos días, Aleida Núñez ha transmitido mucha paz y serenidad a sus seguidores con sus fotos en Instagram, tomándose unos días de relax luego de ser eliminada del reality “Las Estrellas bailan en Hoy” y no porque ella no se luciera sobre la pista, sino que la pareja que le tocó no le ayudó demasiado y se privó a sus fans de verla en la pantalla chica.