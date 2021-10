En elegante vestido negro, Sofía Rivera Torres confirma gusto por los clásicos

Además de bella, Sofía Rivera Torres tiene un sentido del humor muy sarcástico y picante y ese es un plus que ha enamorado a sus miles de seguidores en redes sociales, quienes no sólo se deleitan con la belleza de la presentadora de televisión, sino con sus constantes ocurrencias, como en esta ocasión, en la que confirmó su gusto por los clásicos.

Posando al lado de un auto de este estilo, Sofía Rivera Torres presumió cuerpazo en un elegante vestido negro que delineó su figura de reloj de arena, arrancando suspiros entre sus fans, y por supuesto, en su esposo Eduardo Videgaray, con quien conduce el programa “Qué importa“, de Imagen Televisión.

La actriz de la telenovela “Si nos dejan” confirmó que tiene gusto por los clásicos y sus fans captaron el mensaje, pues siempre le están recordando la gran diferencia de edad que existe entre ella y Eduardo Videgaray, algo con lo que los conductores incluso realizan bromas.

La sexy presentadora de televisión compartió una fotografía en su perfil oficial de Instagram, en el cual cuenta con 687 mil seguidores, quienes no dejaron pasar la oportunidad de lanzarle piropos por lo bien que se veía en un elegante vestido negro de escote en “V“.

En la postal, Sofía Rivera Torres posa al lado de un automóvil clásico deportivo en color amarillo mientras luce sus curvas en la sensual prenda, la cual se ceñía a sus formas y le permitía presumir sus encantos; el largo de la falda le llegaba justo a las rodillas, por lo que toda la atención se iba hacia su torso y su rostro, regalando una sonrisa que enamoró a muchos.

Apoyando un brazo sobre el automóvil y otro en su cadera, Sofía Rivera Torres hizo gala de su sentido del humor y escribió en su publicación: “Bueno, ya saben que tengo gusto por los clásicos“, desatando una serie de comentarios entre sus seguidores, incluido Eduardo Videgaray, quién no se quedó con las ganas de comentar.

“¡Qué afortunado para un servidor!“, respondió el conductor de TV, haciendo alusión a los años que le lleva a su esposa, algo por lo que siempre les echan “carrilla” en redes sociales pero que ellos han sabido solventar con su sarcástico sentido del humor, ganando más seguidores en el proceso.

Los fans de Sofía Rivera Torres en Instagram también se hicieron presentes en los comentarios lanzándole cientos de piropos, incluidas algunas mujeres, que se han declarado admiradoras del estilo que tiene la estadounidense para vestir y lucir sus curvas, siempre de manera muy sexy y elegante.

“Las estrellas deben y piden un deseo“, “uff, me encantan tus pies”, “Soy tu fan“, “Son lo mejor“, “Sofía, excelente gusto, te felicito“, “Ya me di cuenta“, “¡Eres el clásico que me gusta!“, “¡Qué navesota! El amarillo también se ve bien“, “¡Te ves espectacular!“, “¡De película! ¡Perfecta!“, “¿Lo dices por tu esposo?“, “Y si tiene lana y es famosillo, mejor“, “Divina“, “¡Qué bien se ve Eduardo!“, “Muñecota”, fueron algunas De las lecciones que provocó la actriz.

