En el pasto y con bikinazo, Cecilia Galliano pide que le cuenten las pecas

Luego que se le relacionara sentimentalmente con el productor José Alberto Castro, Cecilia Galliano se olvidó de él y presumió sus tremendas curvas muy a su estilo, luciéndose en un bikinazo negro de fin de año con el que encendió las redes en pleno invierno.

La actriz argentina, quien recientemente participó en “La desalmada”, melodrama precisamente producido por “el Güero” Castro para Televisa, se tiró en el pasto y dejó ver su curvilínea figura con un diminuto traje de baño con el que dejó a sus fans al borde del infarto, mientras les pedía que le contaran las pecas.

Recostada sobre el césped, Cecilia Galliano se lució en bikinazo y se declaró lista para recibir el fin de año y darle la bienvenida al nuevo, que espera que como este, sea uno de grandes logros profesionales y personales para ella.

Poseedora de un espectacular cuerpazo, Cecilia Galliano hizo temblar las redes con un mini traje de baño de dos piezas que apenas le cubrió lo necesario mientras se tumbaba en el pasto para tomar el sol y broncear su piel con los rayos del sol del invierno.

Boca abajo y sin gota de maquillaje, la argentina demostró que es una de las mujeres más sensuales del medio del espectáculo y presumió sus curvas en una serie de tres postales que compartió con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram, dejándolos a todos con la boca abierta.

Fue la tercera imagen la que desató la locura entre sus admiradores, pues Cecilia Galliano se dio la vuelta y se desabrochó el top, mostrando un ángulo privilegiado de su cuerpazo mientras se dejaba acariciar por el sol, generando una lluvia de piropos.

“¿A quién le salen tantas pecas como a mí cuando se pone al sol?”, escribió la actriz y presentadora de televisión, recibiendo al instante miles de comentarios donde sus seguidores resaltaron su espectacular belleza a sus cuarenta y tantos.

“¡Qué hermosa Señora!“, “¡Que atractiva!“, “Toda una diosa“, “Muy hermosa, linda“, “Cuerpazo“, “Simplemente no hay palabras para describir tanta belleza en una mujer“, “Estás preciosa“, “Eres una maravilla de mujer“, “Eres magnífica“, “Chulada de mujer“, “La neta que si no me dices de las pecas, ni me doy cuenta“, “Hermosísima, como cada una de tus pecas“, fueron algunas de las impresiones que provocó.

Luego de ser relacionada con José Alberto Castro, Cecilia Galliano rompió el silencio y aseguró que sólo tiene una buena amistad con el productor de telenovelas, desmintiendo así cualquier vínculo amoroso, pues dijo que no hay romance y que actualmente está solterísima.

