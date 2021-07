En diminuto bikini negro, Bárbara de Regil muestra todo su agradecimiento

Presumiendo sus abdominales de acero, Bárbara de Regil se dejó fotografiar en un diminuto bikini negro mientras disfrutaba de la brisa marina en Tulum, Quintana Roo, dejando ver su cuerpazo de concurso en las pequeñísimas prendas, dejando a sus fans picados y pidiendo por más.

La protagonista de la versión mexicana de “Rosario Tijeras”, serie de TV Azteca, deslumbró con el outfit playero que modeló y de pasó mostró todo su agradecimiento con un largo mensaje que colgó en sus redes sociales, dejando claro que no tiene rencores hacia nadie y que todas las situaciones que ha pasado la han hecho más fuerte.



Y así, destacando sus curvas en un bikini negro, Bárbara de Regil decidió deshacerse de las malas vibras y no permitió que sus detractores se pronunciaran pues cerró los comentarios en la publicación, exhibiendo que no le importa lo que tengan que decir los demás al respecto.

Fue desde su cuenta oficial de Instagram donde la influencer compartió una serie de tres fotos en las que luce espectacular con un traje de baño de dos piezas. La parte del top tenía cuello halter y un sexy escote, unido solamente por una tira en el centro y dejando que la tela cubra la parte de su busto.

Lo que impactó y robó la atención fue el micro bikini que presumió Bárbara de Regil, el cual, por el juego de luces y sombras en la imagen, parecía que no existía, lo que obligaba a sus seguidores a fijar bien la vista y descubrir la escurridiza prenda, cuya máxima característica eran sus tirantes blancos que se anudaban en la cadera.

Cerrando los ojos y dejando que la brisa refrescara su rostro, la protagonista de “Loca por el trabajo” se mostró muy relajada y lanzó tremendo mensaje con dedicatoria, por lo que, además de mostrarse agradecida, también se le fue con todo a sus haters.

“AGRADECIDA POR TODO LO QUE SOY, TENGO Y ME PASA. A veces, cuando las cosas no salen tan bien… ¿Qué hacemos? Nos quejamos, nos enojamos o te preguntas es que “si hubiera”. No, hermana, el hubiera NO EXISTE. Lo que SÍ existe es CÓMO RESOLVER, ¿QUÉ APRENDÍ? ¿CÓMO SALGO DE ÉSTA MÁS FUERTE”, escribió Bárbara de Regil junto con las imágenes.

“Tú decides si sufres y sufres por lo que pasó o TE LEVANTAS Y SIGUES CON TU VIDA. Es momento de AGRADECER y sobre todo APRENDER. A veces, las peores situaciones de la vida resultan ser las mejores cosas que nos han pasado para nuestra EVOLUCIÓN. Haz que tu mente y corazón sean un lugar de PAZ. APRENDE Y RECUERDA… TODO PASA”, agregó la histrionisa mexicana, quien bloqueó los comentarios con unas líneas muy directas.

“Déjame un corazón ya que comentarios prefiero quitarlos, como les dije… Si alguien va a vomitar sus traumas… que lo haga en su casa o pa dentro (sic)”, cerró Bárbara de Regil, quien recientemente se vio envuelta en polémica por un pleito con un nutriólogo por su proteína.

