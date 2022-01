En diminuto bañador negro, Sofía Rivera Torres le ordena al sol: ‘Caliéntame’

Pese a que hace ya unos días regresó de su viaje por Brasil, las vacaciones parecen todavía no terminar para Sofía Rivera Torres, quien volvió a exhibir cuerpazo enfundada en un diminuto bañador negro con el que presumió sus encantos, haciendo babear a sus miles de admiradores en redes sociales.

La conductora de televisión se tendió para broncear su piel y ante tanta belleza fue capaz de ordenarle al sol: “Caliéntame“, desatando una lluvia de comentarios por parte de sus fans, quienes por un momento quisieron convertirse en el astro rey para estar muy cerca de la famosa y complacer sus deseos.

Recostada sobre un camastro, Sofía Rivera Torres se lució en un diminuto bañador negro con vivos en azules, con el cual dejó ver nuevamente su figura perfecta mientras disfrutaba de los rayos del sol, desafiando el frío invernal y demostrando que no subió un solo gramo durante sus vacaciones.

La actriz de “Si nos dejan” compartió en su perfil de Instagram con sus 710 mil seguidores la sexy postal en la que luce el traje de baño de dos piezas, el cual estaba conformado por un top en color negro con tirantes en azul, además de un mini bikini en azul rey que se mantenía sujeto con unas cintas amarradas en sus caderas.

La pose de la presentadora de televisión le agregó un extra pues dejaba admirar su abdomen plano y sus encantos muy de cerca, desatando la locura entre sus admiradores y dándole el poder para ordenarle al mismísimo astro rey.

“Caliéntame.”-Yo al sol“, fue lo que escribió Sofía Rivera Torres junto con la postal, la cual cosechó miles de “me gusta” y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes además se manifestaron en los comentarios lanzándole sendos piropos ante su escultural figura.

“¡Espectacular!“, “Super hermosa“, “Bombón“, “Por un momento pensé en llevarte un abrigo“, “Divina del universo“, “Preciosa“, “Creo que va a ser al revés“, “Usted siempre tan hermosa, princesa“, “¡Ni falta hace!”, “Maravillosa“, “Eduardo Videgaray para presidente nomás para tener esa primera dama“, “¡Qué cuerpazo y guapísima! Una semidiosa, no una diosa porque si no, no te podremos voltear a ver“, “Espectacular belleza“, “Preciosa, eres tú la que calienta el sol”, son algunos de los comentarios que se leen.

En las últimas semanas, Sofía Rivera Torres se la ha pasado presumiendo postales de sus vacaciones por Brasil, aunque admitió que sus últimos días en Río de Janeiro no fueron lo que esperaba debido a que estuvo nublado y no pudo broncear su piel con el sol, por lo que llegaría a las playas mexicanas a rematar.

Y así lo ha hecho, pues ha compartido fotografías en las que luce sus tremendas curvas en bikini mientras pasea por las playas mexicanas, confirmándose como una de las presentadoras de televisión más hermosas del medio del espectáculo y lista para tomar los retos que vengan en 2022.

