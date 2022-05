En descarada prenda, Chiquis Rivera presume masaje que le hicieron en la retaguardia

Orgullosa de su figura y sin miedo al qué dirán, la hija mayor de Jenni Rivera, Chiquis Rivera se volvió a apoderar de las redes sociales tras compartir una serie de videos en los que exhibe sin pudor alguno su anatomía en una descarada prenda mientras presume masaje que le hicieron en su voluminosa retaguardia.

Fue hace unas horas que la cantante compartió a través de sus historias de Instagram unos videos en los que presume que también se consiente y consiente a su cuerpo cada vez que puede. En está ocasión Chiquis Rivera apareció sobre una camilla, recostada boca abajo mientras una persona le hace un masaje en su voluptuosa retaguardia. Sin embargo, lo que más llamó la atención de seguidores y haters fue la descarada prenda que la cantante llevaba puesta.

La ex pareja de Lorenzo Méndez se dejó ver con una micro tanga de color negro que se perdía ente su retaguardia, además de que no traía sostén, razón por la que rápidamente las imágenes se hicieron virales y causaron todo un revuelo entre sus más de cinco millones de seguidores, quienes no dudaron en llenar de halagos a la intérprete de Paola Blanca.

Lee también: La lujosa mansión de Marlene Favela, un palacio con mesas de cristal y extenso armario para Bella

"Mi amor I love you", "Que ricura", "Que suerte de ese vaso", "No inventes ...es lo mas hermoso que mis ojos han mirado en toda mi vida", "Cuanto te sueño así de bella conmigo", "Gordibuena la chikis", fueron algunos de los halagos que la famosa recibió. Sin embargo, sus haters también se han hecho presentes en internet y no han dudado en atacar a la famosa y tacharla de exhibisionista.

"Por eso la dejo el Lorenzo se mira bien aguada", "Hay que dejar ver el trasero para ser famoso", "Tu cerebro también dale un masajes..", "Mucha grasa", "Esta más aguada que una levadura", "Exhibisionista de más", "No encuentra qué hacer para llamar la atención", son algunas de las críticas que también circulan en redes sociales.

Ante la ola de críticas que recibe por su físico, Chiquis Rivera ha dejado claro que se ama tal cual es por lo que los mensajes negativos salen sobrando e incluso recientemete aseguró que le gusta hasta que le digan gordibuena. "'La reina curvy', muchas gracias. No, no me molesta para nada. Me han dicho 'gordibuena' y me siento bien", compartió la cantante durante un encuentro con varios medios de comunicación.

Lee también: Aleida Núñez presume todo lo que tiene en escotado corsé blanco de transparencias

Cabe mencionar que Chiquis Rivera constantemente deja con el ojo cuadrado a sus fieles admiradores al compartir tremendas imágenes y videos en los que aparece con descaradas prendas con las que apenas alcanza a cubrir lo indispensable elevando la temperatura de propios y extraños. Recientemente la artista se encuentra promocionando su nuevo albúm titulado Abeja Reina, el cual hasta el momento ha sido bien aceptado por su público.

Síguenos en