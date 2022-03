En corsé de encaje y botas largas, Aleida Núñez se tiende sobre un auto

Luego de impresionar a Christian de la Campa con un mini vestido fucsia, Aleida Núñez volvió a poner de cabeza a todos al lucirse en corsé de encaje, tanga y botas largas, dejando con la boca abierta a sus admiradores al presumir su belleza en una fotografía que arrancó suspiros en redes sociales.

La actriz que dio vida a Perlita en “Contra viento y marea”, melodrama de Televisa, se tendió sobre un auto para mostrar sus curvas en el sexy coordinado de encaje, dando sólo una probadita de lo que sus seguidores pueden encontrar en su plataforma de contenido VIP, invitándolos a suscribirse.

Con una sola imagen, a Aleida Núñez le bastó para elevar la temperatura en redes al presumir sus encantos en un corsé de encaje negro mientras extendía su figura sobre un auto rojo, dejando ver la perfección de sus curvas y recibiendo miles de piropos por parte de sus admiradores.

Aunque en las últimas semanas la ex reina de belleza ha tenido mucho trabajo con las grabaciones de la telenovela “Corazón Guerrero” no ha descuidado su plataforma de contenido exclusivo, donde comparte “fotos que no has visto” para sus fans, siendo una clara competencia para el OnlyFans de otras famosas.

En esta ocasión, la empresaria mexicana se lució con un sexy corsé de encaje negro que combinó con una tanga oscura, guantes y botas largas de tacón, para contrastar su belleza recostada sobre un automóvil deportivo rojo, doblando una pierna y colocando una mano sobre sus encantos.

En la imagen, Aleida Núñez cierra los ojos y echa la cabeza hacía atrás permitiendo que su cabello cuelgue hacia el suelo, mientras utiliza un maquillaje cargado en los labios con un tono rojo pasión, desatando miles de reacciones por parte de sus más de 3 millones de seguidores en Instagram.

“www.aleidanunez.com fotos que no has visto, especialmente para ti…”, fue el mensaje que acompañó la sexy fotografía de la actriz de telenovelas en su perfil, lanzando el gancho para que sus fans se vayan a dar una vuelta por su plataforma de contenido VIP y se suscriban para recibir más imágenes como ésta.

Los piropos y suspiros que Aleida Núñez les robó a sus seguidores quedaron manifestados en los comentarios de la publicación, en la cual los emoticones de corazones, flores y besos no faltaron, demostrando por qué es una de las famosas mexicanas favoritas del medio del espectáculo.

“Super espectacular, bellísima y hermosísima“, “Diosa“, “Hermosa, radiante y atractiva como siempre, besitos“, “Estás espectacular, monumental, cuerpazo“, “Tienes un lindo cuerpecito“, “Muñeca preciosa“, “Hermosa mujer“, “De purito 10“, “Muy sexy, sensual, exquisita“, “Espectacular y divina“, “Eres demasiado hermosa y tremendo cuerpazo“, “Con sólo verte me haces suspirar“, “Aleida, eres una encantadora mujer y bella sin igual”, son algunas de las reacciones que desató la actriz.

