En colorido mini vestido y tacones, Carmen Villalobos muestra toda su actitud

El arranque de 2022 ha sido espectacular para Carmen Villalobos, quien actualmente triunfa como la villana de “Café con aroma de mujer” en Netflix, pero también continúa con su faceta de presentadora de televisión en el reality “Escuela Imparables”, en el que, en el más reciente capítulo, se lució con un colorido mini vestido y altos tacones.

Mostrando toda su actitud, la actriz colombiana presumió sus espectaculares piernas con unas poses muy sexys sentada en un sillón, enamorando a sus millones de fans en redes sociales, quienes quedaron extasiados ante la visión que les regaló la famosa protagonista de “Sin senos no hay paraíso”.

Y es que Carmen Villalobos robó el aliento con su colorido mini vestido y sus tacones negros, con los que casi deja ver un poco de más en una de sus arriesgadas poses en el sillón, invitando a sus fans a seguirla en “Escuela Imparables”, programa de E! Entertainment con el que debutó como conductora de TV.

Lee también: Carolina Miranda se levanta la blusa y muestra sus perfectos abs

La actriz originaria de Barranquilla compartió con sus más de 18 millones de seguidores en Instagram una serie de fotografías en las que aparece modelando un mini vestido con base negra y estampado de hojas de colores, con una falda que le quedaba muy cortita.

El atuendo era ceñido completamente para remarcar sus curvas y estaba confeccionado con un cuello alto y mangas largas, dejando que toda la atención se centrará en sus estilizadas piernas, las cuales lució como reina enfundada en un par de stilettos negros que le dieron el toque final.

Carmen Villalobos llevó un peinado con raya en medio y pegado a la cabeza, además de un tono de labios entre rosa y rojo con el que sonrió coquetamente a la cámara, mientras mostraba su mejor actitud para iniciar la semana.

“Empezamos esta semana súper colorida y con la mejor actitud, porque esta noche hay episodio de #EscuelaImparables por @eonlinelatino”, escribió la actriz de “Café con aroma de mujer”, quien recibió miles de piropos en redes sociales, algunos de ellos incluso reconociéndole su actuación en la telenovela que recién se estrenó en Netflix.

Lee también: Carmen Villalobos presume récord personal en ajustado outfit deportivo

“¡Ésa es la actitud!“, “Te estoy odiando en ‘Café con aroma de mujer’”, “Simplemente hermosa“, “Excelente actuación en ‘Café’, tu personaje increíble“, “Lo único bueno de qué sea el lunes es que hay nuevo episodio de escuela imparables“, “La más hermosa“, “Hiciste un buen personaje, Carmen, como siempre“, “Estoy tan agradecida de qué existe la tecnología porque sin ella no veríamos lo bellísima que estás“, “¡Qué diosa! La mejor actriz“, fueron algunas de las reacciones que cosechó Carmen Villalobos en redes.

Aunque hace algunos días anunció que se acerca una gran etapa en su vida y se especula que será la protagonista de un remake de “Hasta que la plata no separe”, la colombiana todavía no ha dado a conocer cuáles serán sus nuevos proyectos para este año, aunque ya hasta se hizo un cambio de look porque se viene algo grande.

Síguenos en