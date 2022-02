En colorido bañador, Malillany Marín lleva a las nubes a sus fans

El glamour es algo que caracteriza a Malillany Marín, quien es toda una fashionista y lo demuestra con cada uno de los outfits que presume durante sus salidas, pero en esta ocasión aprovechó los rayos del sol para destaparse un poco y posar en un colorido bañador con el que puso a suspirar a todos.

La actriz cubana, conocida por participar en algunos melodramas de Televisa como “Hasta que el dinero no separe” y “Un gancho al corazón” robó el aliento presumiendo sus curvas en traje de baño, llevando a las nubes a sus fans, que sólo pudieron reaccionar con una lluvia de piropos en redes.

Posando desde un paradisiaco lugar, Malillany Marín permitió ver sus encantos en el colorido bañador con el que se dejó retratar, provocando suspiros entre sus admiradores, a quienes, sin duda, elevó hasta las nubes con la celestial imagen que proyectó en su fotografía.

La originaria de La Habana, Cuba, pero naturalizada mexicana, se lució en un bañador completo en tonos rosas, naranjas y verdes, con el cual posó sentada arriba de un barandal de madera con un espectacular paisaje de fondo en el que se veían el mar y algunas embarcaciones.

En su imagen, el sol se escondía detrás de unas impresionantes nubes tratando de robarle la atención a la famosa, quien destacó sus encantos en su sexy atuendo playero, el cual tenía un hombro de olán y el otro de tirantes, un fruncido en el busto y un corte bajo a la cadera.

Las arduas sesiones de ejercicio que Malillany Marín presume continuamente en sus redes sociales dan resultado, pues en su postal presumió una mini cinturita y unas torneadas piernas, deleitando con su belleza a su casi millón de seguidores en Instagram, que quedaron extasiados.

“Las nubes”, fue la palabra que acompañó la publicación de la cubana es la aplicación de la camarita, y es que precisamente fue a ese lugar hasta donde transportó a sus fans, que respondieron rápidamente a la publicación con una lluvia de piropos y miles de “Me gusta”.

“¡En el paraíso!“, “¡Urge playa!“, “Amor, qué hermosa vista como tu belleza, eres una diosa“, “Las nubes están hermosas, como tú“, “Cosita hermosa“, “Tremendo cuerpazo luce mi gran ídola“, “¡Qué belleza de mujer, siempre me has encantado“, “Hermosa“, “Sexy“, “Hermosa, me encantas desde que te miré en Manzanillo“, “Tú y las nubes“, “La mujer de mis sueños“, “Divina“, “Se cayó una estrella“, “Perfección en una sola fotografía”, fueron algunas de las reacciones que provocó.

Recientemente, Malillany Marín había deslumbrado a sus fans al posar en un outfit negro de blusita corta y short, con el cual presumió su six-pack desde un restaurante, luego de reunirse con la actriz Laura Zapata, con quien la une una gran amistad y admiración hacia su trabajo, llevándose ambas los piropos de sus seguidores.

