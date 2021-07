En ceñido vestido de lunares, Adamari López presume sus curvas

No cabe duda que Adamari López ha tomado otro aire tras su separación con Toni Costa luego de casi 10 años de relación. La actriz puertorriqueña no sólo ha rejuvenecido, sino que no para de presumir sus curvas cada mañana ante sus admiradores, que no se cansan de alabar el gran cambio físico que ha dado la actriz en los últimos meses.

La conductora del matutino “Hoy día”, de Telemundo, es uno de los rostros más importantes del programa actualmente y es por ello que constantemente en redes sociales la producción comparta imágenes de los looks que utiliza Adamari López, quien en esta ocasión deslumbró con ceñido vestido de lunares y transparencias con el que arrancó suspiros.

Con un tono nude, la prenda hizo ver a la ex de Luis Fonsi como toda una reina al destacar sus nuevas curvas de una manera muy sofisticada y elegante, enamorando a los televidentes y demostrando que a sus 50 años está en la mejor etapa de su vida.

Desde la cuenta de Instagram de “Hoy día” se compartió una imagen en la que Adamari López luce un vestido corto y ajustado de lunares, transparencias y olanes, en color beige o nude, que se amolda perfectamente a sus curvas y la hacen lucir espectacular y elegante.

La presentadora de televisión aparece sonriendo subiendo unas escaleras, con una mano en la cintura y la otra sobre el barandal, mientras modela la prenda, la cual tiene transparencias en la zona de las magas, cuello y parte del escote, y puntitos blancos por toda la tela, además de olanes en diagonal.

“El verano nunca termina, solo cambia de lugar y @adamarilopez lo disfruta”, fue el texto que acompañó la imagen en la aplicación de la camarita e inmediatamente comenzaron a llegar comentarios de los seguidores de la actriz puertorriqueña, que quedaron deslumbrados con su belleza.

“Aquí morí, ¿dónde están los que la criticaban?”, “Yo quería verte así”, “¿Cuál JLo? ¿Cuál qué? Adamari es la reina”, “Está muy bonita”, “Guapísima”, “Preciosa”, “Muñeca”, “Cada día más hermosa. Continúa, bella, te pondrás aún mejor”, “Sencillamente espectacular su cambio”, “Más radiante y bella que nunca”, “Me encanta su vestido”, “Ella está en su mejor momento”, fueron algunas de las reacciones que provocó Adamari López.

La protagonista de “Amigas y rivales”, telenovela que la lanzó al estrellato en México, luce cada día más delgada y bella y todo se lo debe a su estilo de vida saludable, con el cual no sólo lleva una dieta balanceada y supervisada por especialistas, sino también un programa de ejercicio que la ha hecho moldear su figura.

Adamari López parece más feliz que nunca luego de su separación del padre de su hija, con quien parece no se dará una reconciliación, como se había especulado en las últimas semanas luego de pasar unas vacaciones en Europa juntos en familia, sin embargo, al parecer ya no hay nada qué hacer ahí.

