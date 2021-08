En camiseta y braguitas, Ninel Conde revela secreto de su abdomen plano

Con solo una camiseta y una braguita blanca, Ninel Conde arrancó suspiros al presumir su espectacular abdomen de acero dejando a sus admiradores con la boca abierta al confirmar que a sus 44 años luce espectacular.

Desde su sillón, la actriz de “Rebelde”, telenovela producida por Pedro Damián para Televisa, reveló sus secreto para tener el abdomen plano y descartó que sea producto de las cirugías, pues si bien este procedimiento ayuda, no es suficiente para mantenerse.

Luciendo una sexy camiseta blanca, sin sujetador debajo, y una braguita blanca, Ninel Conde provocó fantasías entre sus fans al mostrar su sensual abdomen y dejar en claro que se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, cuidándose y cuidando su físico, como ya ha dejando en evidencia en redes sociales.

Sentada sobre un sillón y con una gran vista hacia el mar, la cantante mexicana puso a temblar a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una fotografía en la que posa con una camiseta blanca, de cuello “v” con el que deja ver discretamente sus encantos, amarrada de manera muy sexy justo debajo del busto.

Arrodillada y con unas delicadas braguitas blancas con cordones a los costados, Ninel Conde presume su espectacular abdomen plano y sus torneados muslos, exhibiendo cuerpazo y los resultados de su intenso régimen de ejercicios, el cual ha seguido muy fielmente y lo ha compartido en algunas historias en la red social de la camarita.

“¿Quieren que les cuente un secreto sobre mi abdomen? Mucha gente suele pensar que el camino más seguro para lograr una cintura marcada o un abdomen planito, es el del cirujano. ¡Pero la verdad es que hay más!”, comentó la actriz en la publicación para sus casi 5 millones de fans en Instagram.

“Para quitar la inflamación abdominal hay que dedicarle mucha atención a la alimentación. Yo particularmente me enfoco en eliminar lácteos, harinas con gluten y detectar qué alimento me causa inflamación para suspenderlo. Además de ejercicios y masajes que pueden ayudar a acelerar el proceso. No sólo se trata de operaciones o retoques, sino de disciplina para mantenerte o conseguir esa figura que quieres lucir”, explicó Ninel Conde, quien se llevó un sinnúmero de piropos.

“Lo más lindo es saber que no sólo eres hermosa por fuera sino que también tu corazón es hermoso”, “Palabras de aliento para quienes están en el duro camino hacia una vida sana”, “Los mejores tips”, “Diosa”, “Siempre luciendo guapísima, cuerpazo, Ninel”, “Demasiado hermosa, soy tu fan”, “Luces bellísima”, “Amor de mi vida”, fueron algunas de las reacciones en la publicación del “Bombón asesino”.

En las últimas semanas, Ninel Conde ha dejado ver un poco más de la intensa rutina de ejercicios que sigue e incluso presumió que había bajado libras de grasa y ganado músculo, lo que se evidenciaba en su escultural silueta y en su marcado y sexy abdomen, con el cual ha enamorado.

